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陸官首名留學西點軍校魯凱族畢業生 學成歸國授階

2025/6/26 18:13
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（中央社記者洪學廣高雄26日電）陸軍官校今天舉辦三軍八校畢業典禮，其中台灣首名赴美國西點軍校留學的陸官魯凱族畢業生杜宣臣表示，在國外留學認識各國朋友，拓展世界觀，同時向世界行銷台灣。

中華民國陸軍軍官學校上午舉行三軍八校院聯合畢業典禮，其中首名遠赴美國就讀西點軍校的魯凱族原住民軍校畢業生杜宣臣、來自史瓦帝尼王國的外籍生瑟菲爾、國防大學理工學院首名女性實習旅長程鈺婷、海軍軍官學校應用外語系在校成績第一名畢業的林姵鏵、赴美就讀美國空軍官校的首名台灣女性畢業生林樂觀，均被特別挑出受訪。

杜宣臣為首名魯凱族原住民留學美國西點軍校的陸軍官校學生，他擔任今年西點軍校畢業成果展發表人，學成歸國後將授階任官。

「父親從小跟我講述祖父參加抗戰的故事，因此產生從軍嚮往」，杜宣臣接受媒體聯訪表示，國中時父親更送他幾本書，是關於西點軍校給青年的忠告及西點軍校領導魂，因此得知這所學校。

他坦言，在中正國防幹部預備學校求學期間，獲得赴美遊學機會，並因此得知報考陸軍官校後，未來還有機會報考國外軍校；之後就以此為目標，利用假日加強學科及語文能力，提升競爭力。

杜宣臣說，在西點軍校求學期間，了解到照顧同學的重要性，因為一年級時受到學長姐生活、課業等照顧，之後升上二年級時也效仿學長姐做法，幫助新同學適應學校生活，順利度過一年級；同時也在西點軍校認識各國朋友，拓展眼界及世界觀，了解各地風土民情，並向世界行銷台灣。

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杜宣臣說，西點軍校要求學生當一個有品格領導者，要照顧官兵與部隊，印象最深刻的一句話是永遠都要做對的事，不要投機取巧，因為投機取巧後果無法承擔，期許能夠保持專業，並且持續學習。

他強調，這身軍服代表的意義就是保家衛國，肩膀上軍階也會督促他完成上級任務，希望下部隊後能為國家盡一份心力。（編輯：陳仁華）1140626

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