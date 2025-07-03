桃機廉政平台跨領域交流 把關國家重大工程建設
2025/7/3 16:35（7/3 16:46 更新）
（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）為協助國家重大建設順利完成，桃園國際機場公司召開「第三航站區建設計畫廉政平台」聯繫會議，機場公司表示，盼藉由跨域交流合作協力，透過廉政平台協力把關國家重大工程。
機場公司下午發布新聞稿表示，機場公司6月30日召開「第三航站區建設計畫廉政平台」聯繫會議，邀請法務部廉政署、行政院公共工程委員會、交通部政風處、桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等機關團體參加。
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機場公司總經理范孝倫說，會議安排廉政平台執行情形、第三航站區建設計畫暨北登機廊廳推動情形、第三航站區旅客運輸系統工程辦理情形等專題報告，並前往工區進行參訪，現地了解工程施工概況，希望透過跨領域廉政平台，攜手檢、廉、調及職安等機關把關，發揮外部監督力量也確保工程品質。
范孝倫指出，第三航站區建設規模龐大、標案繁複，是國家交通發展重要工程，機場公司秉持公開透明與誠信原則積極辦理，希望透過專題報告及工區參訪，讓與會代表了解重大工程實務運作，並藉助各界專業經驗與建言優化，確保工程順利推展。（編輯：黃世雅）1140703
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