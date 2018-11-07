馬英九：要維持兩岸現狀　就不能拒絕九二共識

（中央社記者李淑華台北7日電）「馬習會」三週年，前總統馬英九今天說，3年前，兩岸領導人在新加坡會面，第一次同時聯手為「九二共識」背書。他強調，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」。

2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」屆滿3週年，馬英九文教基金會與政治大學等單位今天共同舉辦研討會，探討兩岸關係何去何從。除基金會董事長馬英九外，前副總統蕭萬長、吳敦義、前行政院長陳冲、毛治國、江宜樺等人也出席。

馬英九致詞表示，「馬習會」對兩岸關係發展，達成幾項重要成果，包括1992年兩岸達成「九二共識」23年來，兩岸領導人第一次同時聯手為「九二共識」背書，認定它是兩岸共同的政治基礎。

他強調，「馬習會」為兩岸搭建了一座跨海的和平大橋，建立起雙方領導人對等尊嚴、平起平坐、當面對話的新模式，也讓未來的領導人得以遵循比照，延續和平交流與互利雙贏。

他說，雖然「馬習會」為兩岸搭起和平之橋，但隨著政黨輪替，執政的民進黨政府不願接受「九二共識」，使得兩岸喪失共同的政治基礎，和平發展的願景也就此落空。

馬英九表示，蔡政府不認同「九二共識」，等於是片面廢止協議，兩岸因此失去了互信，隨之而來的就是雙方關係惡化，不但官方的互動完全終止，並對台灣民生經濟、政治外交等各方面產生巨大衝擊。

他說，也因此國際空間受到大幅緊縮。在兩岸冷對抗之下，很多兩岸事務大陸不再與台灣諮商。面對種種不利狀況，蔡政府除了口頭抗議外，可說是束手無策。

他說，「兩岸關係在我任內8年曾經達到60多年來最和平繁榮的階段，如今逐漸煙消雲散，兩岸本來可以共存共榮，但現在卻如同寇讎，怎不令人痛心？兩岸的未來，怎不令人憂心？」

他強調，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，「九二共識」是兩岸關係發展的關鍵，兩岸關係與「九二共識」彼此是「相合則旺，相離則盪，相反則傷」，沒有「九二共識」，就不可能維持現狀這一點非常重要，可是蔡政府似乎卻不知道，也至今無法提出取代「九二共識」的替代方案。

馬英九表示，依據憲法的精神，思考兩岸的未來，「我們不能排除統一的選項，但絕不會推動台獨、兩個中國、或一中一台，也反對使用武力」；以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

馬英九說，還有17天就是九合一選舉，2020年總統與國會大選也將在半年後陸續登場，台灣無論哪個政黨，兩岸政策都必須接受人民的檢驗，對於兩岸關係的走向及所衍生的問題，應該提出解決的構想，這是對人民無可迴避的責任。（編輯：蘇龍麒）1071107