台灣電競隊重獲參賽資格 外交部捍衛參賽權

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）台灣隊伍日前參加英特爾極限高手盃大賽被主辦方因「國籍問題」判定失格，不過，主辦單位已決定恢復這支隊伍的參賽資格。外交部表示，全力捍衛台灣人參加國際賽事的權利。

電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽今年在中國舉辦，台灣參賽隊伍SadStory首役16比1大勝日本，主辦單位卻以台灣沒參加「中國賽區」為由，判定台灣隊伍失格。外交部7日表示，已指示駐法蘭克福辦事處，進洽主辦單位了解情形，表達政府高度關切，並全力維護台灣選手應有的參賽權利。

電競選手CrazyFace日前在臉書粉絲頁上吐苦水，引起各方重視，今天他在臉書上再次PO文表示：「今天ESL（電子競技聯盟）EMAIL了我們，讓我們有機會再打一次，很開心又有比賽能打了，我們會好好努力練習，也謝謝大家的幫忙。」

ESL表示，針對此次爭議，他們感到遺憾，也做出補救措施，就是擴大在大中華地區封閉資格賽的參賽隊伍名額，讓SadStory能有另一個獲得參賽資格的機會。

外交部今天晚間回應表示，這是由私人企業主辦的商業賽事，外交部原則上尊重台灣參賽隊伍的決定。

外交部說，基於一貫立場，將全力捍衛維護台灣民眾參與國際賽事的權益，並已洽獲主辦單位同意明年重新考慮將台灣參賽團隊改列入亞洲地區。

此外，美國在台協會（AIT）今天也在臉書發布貼文聲援SadStory。貼文指出，恭喜美國電競代表隊Complexity和Liquid，以及台灣代表隊SadStory在2019英特爾極限高手盃大賽資格賽中獲得優異表現，希望未來美國隊伍能與台灣隊伍在比賽中較勁。

AIT表示，「台灣選手在國際電競賽事發光發熱，讓我們想起了台灣在國際社會上諸多的貢獻」。台灣對電競日漸的重視勢必將更進一步提升台灣對數位經濟的貢獻。（編輯：張均懋）1071108