蔡英文稱讚翁章梁 接棒縣長會帶動嘉義轉型

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）民進黨主席蔡英文今天晚上參加嘉義縣長參選人翁章梁造勢大會時表示，在地出身的翁章梁，具學運理想、有地方基礎，也有中央經驗，要來接棒縣長，一定會帶動嘉義縣轉型。

翁章梁晚上在民雄鄉運動公園舉辦「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會，蔡英文與行政院長賴清德、嘉義縣長張花冠，以及立委陳明文、蔡易餘、花蓮代理縣長蔡碧仲等人到場站台。

蔡英文指出，民進黨在嘉義縣執政17年，一步一腳印，打下深厚基礎，這次縣長參選人翁章梁，有理想、有能力，一定是帶領嘉義繼續進步，最好的人選。

蔡英文表示，現在民進黨執政在拚改革、建設、經濟，對外在顧主權、拚外交，結交更多支持台灣的朋友。政府推動會這麼辛苦，主要是國民黨過去都沒有做的原因所造成。

蔡英文說，民進黨執政因一次要改革太多，受到批評，也讓支持者感覺委屈，不過，現在只有一條路，就是為改革、為民主拚到贏。

賴清德表示，翁章梁過去參與農業改革，參與野百合學運，推動台灣的民主，讓台灣民主可以實現，這次參選嘉義縣長，絕對是一個好人選。

賴清德說，這次選舉，中國大陸勢力的介入，想要併吞台灣，這是他們的政策，但是台灣人絕對不會屈服，鄉親一定要用選票支持民進黨，顯示台灣人民守護民主的決心。

翁章梁說，投入政治、參選嘉義縣長就是要改善百姓生活，未來要發展農業新政、產業雙星、不老社區、活化教育、村里升級，這是未來發展的大方向，鄉親一定要支持行動綠團隊，支持嘉義轉型、發展。

翁章梁指出，嘉義縣是農業縣，要爭取農業基金新台幣1億元，來幫助農民；嘉義縣是非常好的地方，全台灣最好生活的地方，現在要吸引更多人才來發展嘉義。（編輯：李錫璋）1071111