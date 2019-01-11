屏東立委選區劃分確定 民進黨內角逐激烈

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）中央選委會公告第10屆立法委員選舉選區變更，屏東從3個席次減為2席次，民進黨內3席現任立委都確定要競選，再加上前立委鄭朝明要選第2選區，讓民進黨內的選情緊繃。

中央選委會公告的第10屆立委選區劃分，第1選區有里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、內埔鄉。

第2選區萬丹鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

屏東選區劃分，屏東縣選委會與立委蘇震清各建議版本，中選會今天公告的版本是蘇震清所建議的版本，二者版本的不同，主要是內埔鄉和萬丹鄉的互換。

選區公告確定，國民黨前立委廖婉汝非常不滿，她表示，縣選委會建議給中選會的版本竟然可以因為一個立委版本而變更，第1選區比第2選區多6000人，而且內埔鄉、新埤鄉和佳冬鄉都是客家鄉，有人文上的關係，卻被切斷，這根本是為個人「量身訂作」。

蘇震清表示，版本的確定是用抽籤的，並不是「量身訂作」，他認為自己所提的版本，內埔鄉屬山線列第1選區，萬丹鄉屬海線列第2選區，不論在地形、人文和環境上都符合公平，如果內埔鄉列第2選區，那第2選區候選人不就要從佳樂水跑到靠近高雄的內埔鄉水門村拜票，更不合理。

選區確定，民進黨內第1選區有立委蘇震清和立委鍾佳濱要競選，第2選區有立委莊瑞雄和前立委鄭朝明要競選，都是屏東政壇老鳥，黨內競爭激烈，民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，現在正值5合1選舉民進黨內檢討時刻，希望能夠用協調產生人選，如果協調不成，就進行黨內初選。

蘇震清表示，他絕對要競選，不接不分區立委，他要跟選民在一起，如果黨內初選敗選，他絕對會支持初選獲勝的人，也希望他如果黨內初選獲勝，敗選的同志能全力支持他。

支持縣選委會版本的鍾佳濱截至截稿時間，沒有接中央社記者電話，但他的屏東辦公室主任謝捷晃表示，鍾佳濱確定要參選。

國民黨人選部分，目前除了國民黨屏東縣黨部前書記長林育先表態要選第2選區外，目前還沒有浮上檯面的人選，廖婉汝表示，目前2個選區人選都有名單，但都在徵詢中。（編輯：陳俊碩）1080111