獲邀任黨秘書長 羅文嘉：卓榮泰未向總統報告

（中央社記者陳俊華、游凱翔台北14日電）預定出任民進黨秘書長的羅文嘉今天說，他曾問民進黨主席卓榮泰，要請他任秘書長前是否有向總統蔡英文報告，卓榮泰表示，「這是他決定的權限，不需要事前去做報告」。

民進黨主席卓榮泰13日宣布，由前客委會主委、現任水牛出版社社長羅文嘉擔任黨秘書長。

羅文嘉晚間接受政論節目「政經看民視」專訪時表示，他與卓榮泰曾深談3小時，他問卓，邀請他出任黨秘書長之前，跟誰討論過？是否向蔡總統報告？卓榮泰回說，「這是他的權限，不需要事前做報告。」

但羅文嘉答應接任秘書長後，仍建議卓榮泰跟蔡總統說一聲，「權責在你（卓榮泰），但倫理是做人的基本。」若總統對於這個人事案有任何保留或意見，「今天的事就當作統統沒發生過」羅文嘉說，黨有黨的立場、角色與價值，總統任期結束會換人，但黨會一直在，既然扮演黨秘書長，就要站在長遠利益思考。

他說，九合一選舉後，他一直認為蔡總統是民進黨2020年的當然候選人，「我沒有問號」，「我目前沒有看出有哪一個人，可以在選舉要贏的前提下，可以取代（蔡英文）」。

身為前總統陳水扁的子弟兵，羅文嘉說，2008年扁案爆發後，他與陳水扁從此沒有見面，「我選擇離開政治跟這也有原因」；在他人生的黃金20年，竭盡力氣幫陳水扁、也幫助黨，但那也是一段傷痛，但故事結局並不美麗，「我沒辦法為那段故事做任何註解，去說誰對、誰錯，就是走過來了。」

節目主持人彭文正問，若有黨員在民進黨全代會提案要特赦陳水扁，該如何處理？羅文嘉說，特赦是總統權力，黨要表達意見，要事先跟總統做討論，「否則是沒有效果的」，總統須評估特赦對台灣的意義，及對當前政治局勢是怎樣的份量。

羅文嘉表示，若有黨員提案，就照民主遊戲規則，該怎麼走就怎麼走，成案後就討論；總統如果認為這個提案會對自己造成困擾，可以選擇不執行，也可以利用總統影響力去說服黨代表撤案或不要提案，黨代表要不要撤案是個人權利，黨只能就民主程序處理。

此外，羅文嘉晚間接受POP Radio「POP大國民」專訪表示，如果以品牌、市場行銷的角度來看，民進黨這個品牌確實出了問題，要在一年內改造品牌形象並不容易，但至少不要再讓品牌繼續往下掉。

羅文嘉說，自己離開政壇9年的期間，7年在種田、2年陪伴家庭，他發現政治人物關心的議題不一定是民眾、基層所關心的，往往有嚴重的落差；而民進黨流失的不只是年輕選票，跟社會的連結與對話也出了問題，導致許多民眾認為「那是民進黨的事，不是我的事」。（編輯：林沂鋒）1080114