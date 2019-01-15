趙怡翔人事案 總統府：尊重外長重點要有成績

（中央社記者王承中台北15日電）總統蔡英文昨天表示，看報紙才知道「口譯哥」趙怡翔駐美。總統府發言人黃重諺今天表示，政府是分層負責的單位，必須對總統負責是外交部長，總統也尊重外長的人事權，重點是要拿出具體成績。

根據媒體報導，總統蔡英文昨天中午與台灣幾大雜誌媒體記者餐敘時，針對駐美代表處政治組組長「口譯哥」趙怡翔的人事案，蔡英文說，「我也是看了報紙才知道他是政治組組長，但總統只能追著部長要成績，但是他要用什麼人、用在什麼位置上，這是部長的權力，我有看到一些輿論，但這是部長自己要面對的。」

黃重諺今天陪同蔡總統視導陸軍花東防衛指揮部時受訪，針對媒體詢問口譯哥事件是否溝通聯繫出問題表示，政府是分層負責的單位，必須對總統負責是外交部長，總統也尊重外交部長在外交上的人事權，重點是外交部長要拿出具體成績。

由於目前台灣的邦交國數降至17國，媒體詢問這是否算是有拿出成績。黃重諺僅表示，過去兩年以來，不管是在歐盟、美國，還是其他理念相近國家，與台灣關係都更加緊密，這都可以在國際報導上看到。

對於教育部長潘文忠回鍋，蔡總統也不知情，黃重諺說，總統完全尊重行政院長蘇貞昌對內閣人事的安排。蘇貞昌非常有經驗，過去的治理成績也很好，一定可以做最好的安排。（編輯：楊凱翔）1080115