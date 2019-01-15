管中閔遭彈劾 綠委：應請辭台大校長

（中央社記者王揚宇、范正祥、陳俊華台北15日電）台大校長管中閔因擔任公職期間在國內兼職，今天遭監察院彈劾。民進黨立委表示，希望管中閔自行請辭台大校長；國民黨立委則說，若調查屬實，尊重監察院。

彈劾案由為，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，卻違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元的兼職報酬，嚴重損害公務紀律和敗壞官箴，違失情節重大，依法提案彈劾。

監察院今天召開彈劾管中閔審查會議，採記名投票方式，以7比4通過彈劾。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋受訪指出，就事論事來看，違法兼職本來就應該被彈劾，送公務員懲戒委員會審理；他個人希望，既然事證確鑿，這樣很不適當，管中閔最好自行請辭台大校長，免得讓台灣最高學府蒙受羞辱。

曾經質疑管中閔論文涉及抄襲的民進黨立委張廖萬堅說，管中閔應該對於彈劾的內容儘速說明清楚，不應該像就任校長前，總是裝著委屈樣，卻不說明清楚相關爭議。至於管中閔適不適任台大校長，張廖萬堅說，先等管中閔提出說明後再說。

國民黨立法院黨團副書記長陳宜民說，如果這件事情調查屬實、有憑有據，尊重監察院的調查結果。

國民黨立委陳學聖說，真是好事多磨、一波多折。他說，管中閔表示沒有隱匿、有依法申報，但監委沒有採納這一點，希望未來在公務員懲戒委員會複查時，管中閔能夠據理力爭，被冤枉的部分要堅持到底，也希望公懲會能夠秉公處理。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這已經到有玷官箴的程度，因為是基本的要求，政務官當然不能兼職，現在只是一部分的調查，管中閔在其他階段是否有兼職、是否有在對岸兼職等問題，也要再釐清。

徐永明也說，雖然只是個案，但對於行政部門、大學體系都有示範效果，會要求再做一些檢討，避免未來發生遴選校長有利益衝突的問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，寫文章是否算兼職，這有討論空間。他表示，還不清楚監察院彈劾管中閔的內容，黨團目前不便評論。（編輯：張均懋）1080115