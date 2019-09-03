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管中閔被控違法兼職
針對台大校長管中閔擔任行政院政委期間違法兼職為壹週刊撰寫社論，監察院1月間彈劾管中閔。至於他台大校長職務是否受影響，監委表示，交由公務員懲戒委員會決定；公懲會9月2日判決申誡。
管中閔被控違法兼職
新聞專題
管中閔被控違法兼職1/10

公懲會判申誡 管中閔律師質疑解釋違憲

最新更新：2019/09/03 11:30
台灣大學校長管中閔（前右）被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會判決申誡，管中閔律師3日發表聲明，表示公懲會引用的法條與大法官釋字意旨有違，恐有違憲解釋之嫌。圖為管中閔7月出庭後與律師團一同離去。（中央社檔案照片）
台灣大學校長管中閔（前右）被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會判決申誡，管中閔律師3日發表聲明，表示公懲會引用的法條與大法官釋字意旨有違，恐有違憲解釋之嫌。圖為管中閔7月出庭後與律師團一同離去。（中央社檔案照片）

（中央社記者許秩維、蕭博文台北3日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會判決申誡，管中閔律師今天發表聲明，公懲會引用的法條與大法官釋字意旨有違，恐有違憲解釋之嫌。

公務員懲戒委員會書記官長林玉苹回應，判決書已詳細交代判決理由，對於管中閔律師聲明沒有其他回應。

監察院今年1月間彈劾台大校長管中閔，理由是管中閔擔任國家高階政務官乃至機關首長期間，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，公務員懲戒委員會昨天判決申誡。

管中閔律師今天發表聲明指出，司法是人民權益的最後一道防線，免於國家機關的恣意侵害，而不是用來迴護國家機關的違法濫權；公務員的言論自由，不因成為公務員而可以被國家機關恣意限制或剝奪，公懲會的判決，是否堪作為人民權益的最後一道防線，相信社會自有公評。

聲明也表示，監察院及公懲會引用的公務員服務法第14條第1項，根本沒有隻字片語限制公務員言論自由（撰文投稿），將公務員服務法第14條第1項解釋轉化為對公務員言論自由的限制，與司法院大法官釋字第443號解釋意旨有違。

另外，聲明也提到，公懲會引用大法官釋字第71號解釋，作為限制公務員撰文投稿的言論自由依據，恐有違憲解釋之嫌，大法官釋字第71號解釋同樣沒有任何文字限制撰文投稿的言論自由。

管中閔律師聲明也指出，「匿名」一詞是欲加之罪，憲法、著作權法本來就保障任何人民可以「不具名」投稿，從無任何「限制公務員必須具名投稿」規定。媒體社論代表社方立場，本就不具名，將「不具名」刻意醜化為「匿名」，已是對媒體實務的歪曲。（編輯：林沂鋒）1080903

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