公懲會判申誡 管中閔律師質疑解釋違憲

台灣大學校長管中閔（前右）被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會判決申誡，管中閔律師3日發表聲明，表示公懲會引用的法條與大法官釋字意旨有違，恐有違憲解釋之嫌。圖為管中閔7月出庭後與律師團一同離去。（中央社檔案照片）

（中央社記者許秩維、蕭博文台北3日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會判決申誡，管中閔律師今天發表聲明，公懲會引用的法條與大法官釋字意旨有違，恐有違憲解釋之嫌。

公務員懲戒委員會書記官長林玉苹回應，判決書已詳細交代判決理由，對於管中閔律師聲明沒有其他回應。

監察院今年1月間彈劾台大校長管中閔，理由是管中閔擔任國家高階政務官乃至機關首長期間，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，公務員懲戒委員會昨天判決申誡。

管中閔律師今天發表聲明指出，司法是人民權益的最後一道防線，免於國家機關的恣意侵害，而不是用來迴護國家機關的違法濫權；公務員的言論自由，不因成為公務員而可以被國家機關恣意限制或剝奪，公懲會的判決，是否堪作為人民權益的最後一道防線，相信社會自有公評。

聲明也表示，監察院及公懲會引用的公務員服務法第14條第1項，根本沒有隻字片語限制公務員言論自由（撰文投稿），將公務員服務法第14條第1項解釋轉化為對公務員言論自由的限制，與司法院大法官釋字第443號解釋意旨有違。

另外，聲明也提到，公懲會引用大法官釋字第71號解釋，作為限制公務員撰文投稿的言論自由依據，恐有違憲解釋之嫌，大法官釋字第71號解釋同樣沒有任何文字限制撰文投稿的言論自由。

管中閔律師聲明也指出，「匿名」一詞是欲加之罪，憲法、著作權法本來就保障任何人民可以「不具名」投稿，從無任何「限制公務員必須具名投稿」規定。媒體社論代表社方立場，本就不具名，將「不具名」刻意醜化為「匿名」，已是對媒體實務的歪曲。（編輯：林沂鋒）1080903