管中閔違法兼職遭申誡 監委籲勿再做錯誤示範

（中央社記者游凱翔台北2日電）台大校長管中閔被控違法兼職案，公懲會今天判決申誡。監察委員王幼玲、蔡崇義發布新聞稿表示，希望管中閔能誠實面對，並尊重判決結果，籲勿再做出違反法律的錯誤示範。

全案起於監察院今年1月間通過彈劾管中閔，理由是管中閔於民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公務員懲戒委員會審理。

王幼玲、蔡崇義下午發布新聞稿表示，管中閔固定每2周以週刊立場撰稿社論，每篇對價新台幣2萬5000元，且長達3年未間斷，與一般讀者偶發性的投書型態明顯不同。

監察委員說，管中閔在公懲會審理過程中，除辯稱「有許多前輩在公職期間撰寫社論而傳為美談，也從來沒有被指出說這樣做是違法的」等語，甚至還指稱監察院前院長王作榮、王建煊等人都有寫過社論。

監察委員指出，公懲會審理期間，管中閔不斷以「張飛打岳飛」的言論，企圖透過媒體混淆視聽，轉移焦點，並以泛政治化訴求指監察院「深文周納」他20年所得資料等語，塑造被打壓形象。

但事實上，監察院曾先後3次約詢管中閔卻皆拒不出席，透過媒體放話，以被害人自居；至於調閱相關稅務資料是監察院歷來調查兼職案件的查證作為，並未只針對管中閔。

監察委員最後表示，此案經公懲會判決確定，監察院表示尊重，希望管中閔誠實面對，籲尊重判決結果勿再做出違反法律的錯誤示範。（編輯：李信寬）1080902