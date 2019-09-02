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管中閔被控違法兼職
針對台大校長管中閔擔任行政院政委期間違法兼職為壹週刊撰寫社論，監察院1月間彈劾管中閔。至於他台大校長職務是否受影響，監委表示，交由公務員懲戒委員會決定；公懲會9月2日判決申誡。
管中閔被控違法兼職
新聞專題
管中閔被控違法兼職3/9

管中閔違法兼職遭申誡 監委籲勿再做錯誤示範

最新更新：2019/09/02 16:46

（中央社記者游凱翔台北2日電）台大校長管中閔被控違法兼職案，公懲會今天判決申誡。監察委員王幼玲、蔡崇義發布新聞稿表示，希望管中閔能誠實面對，並尊重判決結果，籲勿再做出違反法律的錯誤示範。

全案起於監察院今年1月間通過彈劾管中閔，理由是管中閔於民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公務員懲戒委員會審理。

王幼玲、蔡崇義下午發布新聞稿表示，管中閔固定每2周以週刊立場撰稿社論，每篇對價新台幣2萬5000元，且長達3年未間斷，與一般讀者偶發性的投書型態明顯不同。

監察委員說，管中閔在公懲會審理過程中，除辯稱「有許多前輩在公職期間撰寫社論而傳為美談，也從來沒有被指出說這樣做是違法的」等語，甚至還指稱監察院前院長王作榮、王建煊等人都有寫過社論。

監察委員指出，公懲會審理期間，管中閔不斷以「張飛打岳飛」的言論，企圖透過媒體混淆視聽，轉移焦點，並以泛政治化訴求指監察院「深文周納」他20年所得資料等語，塑造被打壓形象。

但事實上，監察院曾先後3次約詢管中閔卻皆拒不出席，透過媒體放話，以被害人自居；至於調閱相關稅務資料是監察院歷來調查兼職案件的查證作為，並未只針對管中閔。

監察委員最後表示，此案經公懲會判決確定，監察院表示尊重，希望管中閔誠實面對，籲尊重判決結果勿再做出違反法律的錯誤示範。（編輯：李信寬）1080902

地機族
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