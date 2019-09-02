管中閔違法兼職 公懲會認損害政府信譽判申誡[影]
（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職，公務員懲戒委員會認為，管中閔身為政務人員，卻持續、匿名撰寫評論，並損及相關部會首長形象，嚴重損害政府信譽，今天判決申誡確定。
公懲會下午由書記官長林玉苹召開記者會說明判決理由，被問到申誡處分是否影響管中閔校長職務時表示，此非公懲會權責，一般來說，申誡可能會影響公務員考績。
全案起於監察院1月間彈劾管中閔，理由是管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公懲會審理。
公懲會認定，管中閔擔任政務人員前，即受壹週刊邀請匿名撰稿，103年1月15日擔任行政院經濟建設委員會主任委員後仍持續投稿，總計從103年1月23日至104年1月22日，投稿壹週刊27期，每期稿費2萬5000元，總計67萬5000元。
公懲會認為，公務員行為合乎「業務」的態樣，不論是狹義的業務（如取得各類證照執行業務），或廣義的「以反覆同種類之行為為目的之社會活動」，只要業務行為時與本職的性質或尊嚴有妨礙者，即屬非法兼職，國家得以究責。
公懲會新聞稿指出，公務員應邀長期持續以匿名方式投稿，且與本職的性質或尊嚴有妨礙者，此種新型態兼任業務應為公務員借鏡，但若只是非經常及持續性，而偶一為之，則不構成違法兼職。
新聞稿提到，管中閔持續匿名投稿屬廣義業務行為，且當時管中閔身為閣員，對國家政策縱有不同意見，也應在委員會協調討論，謀求國家健全發展，卻匿名投稿批評國家政策，並對行政院加以針砭，與本職性質有妨礙，也損及相關部會首長、中央銀行總裁及閣揆形象，違反行政倫理，有礙職務尊嚴。
公懲會舉例，管中閔評論央行政策時，曾表示「我們的央行太過消極，不論經濟風雲如何變色，央行一貫文風不動」，另在談論前總統陳水扁保外就醫時，批評「法務部其實另有巧門，從今而後，鬼才會相信政府說的：政治不會干預司法」。
公懲會認為，管中閔的違失行為觸犯公務員服務法「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」的規定，並屬於公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」的違法行為。
公懲會審酌，管中閔身為政務人員，卻經常、持續、匿名為壹週刊撰寫文章，足使民眾有公務員不專心政務、公務紀律鬆散的不良觀感，已嚴重損害政府信譽，審酌管中閔行為動機等情狀及類似案件處分前例，判決申誡。
此外，針對管中閔被指在101年2月6日至103年1月14日間違法兼職，公懲會認為追懲時效已過，此部分不併付懲戒，全案確定。（編輯：李亨山）1080902
- 107年1月5日 台大校長遴選委員會選出管中閔為校長當選人，之後陸續被質疑擔任台灣大獨董、遴委蔡明興未利益迴避、學術論文涉及抄襲、違法在中國兼職兼課等爭議
- 107年3月24日 台大召開臨時校務會議決議擱置管中閔爭議
- 107年4月28日 教育部駁回台大遴選委員會決定，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段
- 107年5月12日 台大校務會議「重啟遴選」提案遭否決，「儘速發聘」提案獲勝
- 107年7月12日 新任教育部長葉俊榮上任
- 107年9月12日 教育部要求台大遴選會從管中閔等5位候選人中，重新遴選校長
- 107年10月4日 台大正式回函教育部，指重啟遴選無法源依據，難以重啟遴選
- 107年12月24日 教育部勉予同意管中閔擔任台大校長
- 107年12月26日 「自由時報」報導，管中閔擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元
- 108年1月8日 管中閔就任台大校長
- 108年1月15日 監察院以管中閔在入閣期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，通過彈劾
- 108年2月14日 監委完整揭露管中閔任職中研院及台大期間的兼職情形，資料顯示管中閔近15年來未報備的兼職所得至少達新台幣1800萬元
- 108年7月2日 公懲會開庭審理管中閔被控違法兼職案，管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪
- 108年8月19日 公懲會再次開庭，管中閔否認違法兼職，全案辯論終結
- 108年9月2日 公懲會判決申誡