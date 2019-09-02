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管中閔被控違法兼職
針對台大校長管中閔擔任行政院政委期間違法兼職為壹週刊撰寫社論，監察院1月間彈劾管中閔。至於他台大校長職務是否受影響，監委表示，交由公務員懲戒委員會決定；公懲會9月2日判決申誡。
管中閔被控違法兼職
新聞專題
管中閔被控違法兼職1/9

管中閔違法兼職 公懲會認損害政府信譽判申誡[影]

最新更新：2019/09/02 17:27
台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會2日判決申誡。（中央社檔案照片）
台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會2日判決申誡。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職，公務員懲戒委員會認為，管中閔身為政務人員，卻持續、匿名撰寫評論，並損及相關部會首長形象，嚴重損害政府信譽，今天判決申誡確定。

公懲會下午由書記官長林玉苹召開記者會說明判決理由，被問到申誡處分是否影響管中閔校長職務時表示，此非公懲會權責，一般來說，申誡可能會影響公務員考績。

全案起於監察院1月間彈劾管中閔，理由是管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公懲會審理。

影片來源：中央社

公懲會認定，管中閔擔任政務人員前，即受壹週刊邀請匿名撰稿，103年1月15日擔任行政院經濟建設委員會主任委員後仍持續投稿，總計從103年1月23日至104年1月22日，投稿壹週刊27期，每期稿費2萬5000元，總計67萬5000元。

公懲會認為，公務員行為合乎「業務」的態樣，不論是狹義的業務（如取得各類證照執行業務），或廣義的「以反覆同種類之行為為目的之社會活動」，只要業務行為時與本職的性質或尊嚴有妨礙者，即屬非法兼職，國家得以究責。

公懲會新聞稿指出，公務員應邀長期持續以匿名方式投稿，且與本職的性質或尊嚴有妨礙者，此種新型態兼任業務應為公務員借鏡，但若只是非經常及持續性，而偶一為之，則不構成違法兼職。

新聞稿提到，管中閔持續匿名投稿屬廣義業務行為，且當時管中閔身為閣員，對國家政策縱有不同意見，也應在委員會協調討論，謀求國家健全發展，卻匿名投稿批評國家政策，並對行政院加以針砭，與本職性質有妨礙，也損及相關部會首長、中央銀行總裁及閣揆形象，違反行政倫理，有礙職務尊嚴。

台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會2日判決申誡，下午由職務法庭書記官長林玉苹在記者會中說明判決理由。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日
台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會2日判決申誡，下午由職務法庭書記官長林玉苹在記者會中說明判決理由。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日

公懲會舉例，管中閔評論央行政策時，曾表示「我們的央行太過消極，不論經濟風雲如何變色，央行一貫文風不動」，另在談論前總統陳水扁保外就醫時，批評「法務部其實另有巧門，從今而後，鬼才會相信政府說的：政治不會干預司法」。

公懲會認為，管中閔的違失行為觸犯公務員服務法「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」的規定，並屬於公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」的違法行為。

公懲會審酌，管中閔身為政務人員，卻經常、持續、匿名為壹週刊撰寫文章，足使民眾有公務員不專心政務、公務紀律鬆散的不良觀感，已嚴重損害政府信譽，審酌管中閔行為動機等情狀及類似案件處分前例，判決申誡。

此外，針對管中閔被指在101年2月6日至103年1月14日間違法兼職，公懲會認為追懲時效已過，此部分不併付懲戒，全案確定。（編輯：李亨山）1080902

管中閔案大事紀
  • 107年1月5日 台大校長遴選委員會選出管中閔為校長當選人，之後陸續被質疑擔任台灣大獨董、遴委蔡明興未利益迴避、學術論文涉及抄襲、違法在中國兼職兼課等爭議
  • 107年3月24日 台大召開臨時校務會議決議擱置管中閔爭議
  • 107年4月28日 教育部駁回台大遴選委員會決定，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段
  • 107年5月12日 台大校務會議「重啟遴選」提案遭否決，「儘速發聘」提案獲勝
  • 107年7月12日 新任教育部長葉俊榮上任
  • 107年9月12日 教育部要求台大遴選會從管中閔等5位候選人中，重新遴選校長
  • 107年10月4日 台大正式回函教育部，指重啟遴選無法源依據，難以重啟遴選
  • 107年12月24日 教育部勉予同意管中閔擔任台大校長
  • 107年12月26日 「自由時報」報導，管中閔擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元
  • 108年1月8日 管中閔就任台大校長
  • 108年1月15日 監察院以管中閔在入閣期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，通過彈劾
  • 108年2月14日 監委完整揭露管中閔任職中研院及台大期間的兼職情形，資料顯示管中閔近15年來未報備的兼職所得至少達新台幣1800萬元
  • 108年7月2日 公懲會開庭審理管中閔被控違法兼職案，管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪
  • 108年8月19日 公懲會再次開庭，管中閔否認違法兼職，全案辯論終結
  • 108年9月2日 公懲會判決申誡
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