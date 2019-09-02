管中閔違法兼職 公懲會認損害政府信譽判申誡[影]

（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職，公務員懲戒委員會認為，管中閔身為政務人員，卻持續、匿名撰寫評論，並損及相關部會首長形象，嚴重損害政府信譽，今天判決申誡確定。

公懲會下午由書記官長林玉苹召開記者會說明判決理由，被問到申誡處分是否影響管中閔校長職務時表示，此非公懲會權責，一般來說，申誡可能會影響公務員考績。

全案起於監察院1月間彈劾管中閔，理由是管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公懲會審理。

影片來源：中央社

公懲會認定，管中閔擔任政務人員前，即受壹週刊邀請匿名撰稿，103年1月15日擔任行政院經濟建設委員會主任委員後仍持續投稿，總計從103年1月23日至104年1月22日，投稿壹週刊27期，每期稿費2萬5000元，總計67萬5000元。

公懲會認為，公務員行為合乎「業務」的態樣，不論是狹義的業務（如取得各類證照執行業務），或廣義的「以反覆同種類之行為為目的之社會活動」，只要業務行為時與本職的性質或尊嚴有妨礙者，即屬非法兼職，國家得以究責。

公懲會新聞稿指出，公務員應邀長期持續以匿名方式投稿，且與本職的性質或尊嚴有妨礙者，此種新型態兼任業務應為公務員借鏡，但若只是非經常及持續性，而偶一為之，則不構成違法兼職。

新聞稿提到，管中閔持續匿名投稿屬廣義業務行為，且當時管中閔身為閣員，對國家政策縱有不同意見，也應在委員會協調討論，謀求國家健全發展，卻匿名投稿批評國家政策，並對行政院加以針砭，與本職性質有妨礙，也損及相關部會首長、中央銀行總裁及閣揆形象，違反行政倫理，有礙職務尊嚴。

台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會2日判決申誡，下午由職務法庭書記官長林玉苹在記者會中說明判決理由。中央社記者郭日曉攝 108年9月2日

公懲會舉例，管中閔評論央行政策時，曾表示「我們的央行太過消極，不論經濟風雲如何變色，央行一貫文風不動」，另在談論前總統陳水扁保外就醫時，批評「法務部其實另有巧門，從今而後，鬼才會相信政府說的：政治不會干預司法」。

公懲會認為，管中閔的違失行為觸犯公務員服務法「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」的規定，並屬於公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」的違法行為。

公懲會審酌，管中閔身為政務人員，卻經常、持續、匿名為壹週刊撰寫文章，足使民眾有公務員不專心政務、公務紀律鬆散的不良觀感，已嚴重損害政府信譽，審酌管中閔行為動機等情狀及類似案件處分前例，判決申誡。

此外，針對管中閔被指在101年2月6日至103年1月14日間違法兼職，公懲會認為追懲時效已過，此部分不併付懲戒，全案確定。（編輯：李亨山）1080902