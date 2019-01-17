監察院：管中閔任職中研院就未經申報兼職

（中央社記者王承中台北17日電）監察院以台大校長管中閔擔任公職期間，違法兼職，通過彈劾。彈劾案文指出，管中閔88年至98年任職中研院期間，就曾未經申報奉准，分別在政大、央大、勇源教育發展基金會兼職，並領取報酬。

監察院15日以管中閔在擔任公職期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，通過彈劾。

不僅如此，根據監察院的彈劾案文，管中閔之前在中央研究院服務期間，即有多件隱匿未報准的違法兼職情事，但時效已過懲戒期限。

彈劾案文指出，管中閔民國88年8月31日起至98年1月31日，在中研院研究員任職期間，曾於國立政治大學兼任講座教授、國立中央大學兼任講座教授、國立中山大學擔任合聘教授，以及在財團法人勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學申報中研院奉准。

知情人士表示，管中閔於91年至97年間赴政治大學兼任講座教授，每年領取25、26萬元的報酬，97年間赴中央大學兼任講座教授則領取30幾萬元的報酬，而在96年至97年間赴勇源教育發展基金會兼職，每年領取10萬元不等的報酬。均未經中研院的許可，違反公務員服務法。

知情人士說，管中閔在任職中研院期間，唯一申報中研院奉准，94至97學年度至中山大學擔任合聘教授的兼職，每年領取的報酬約在15萬到20萬之間。

此外，彈劾案文也指出，監察院參考前總統陳水扁100年於法務部矯正署台北監獄服刑期間，每週固定為壹週刊撰寫專欄，稿費每篇約2萬元的行情，認定管中閔縱使比照陳水扁身價，以每篇2萬元稿費計算，其每年既固定領取65萬元稿費，至少須撰寫32篇社論。

彈劾案文指出，若以每週固定一篇、一年52週為計，平均稿費又恰巧為1.25萬元，據此推算管中閔每年為壹週刊撰寫的社論篇數，應在32至52篇。

彈劾案文指出，為了解管中閔於擔任政務人員期間，兼職為壹週刊所撰寫的社論，有無涉及擔任公職的職務事項，監察院先後於107年10月5日、12月25日，及今年1月4日，約請管中閔到院說明，但管中閔都委託律師以各種不同理由推辭出席。（編輯：謝佳珍）1080117