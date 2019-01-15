監院：管中閔固定月領5萬稿費 符合兼職要件

（中央社記者顧荃、余祥台北15日電）台大校長管中閔過去擔任公職期間在國內兼職，遭監察院彈劾。監察院指出，管中閔擔任公職期間為壹週刊撰寫社論，固定月領5萬元，符合「固定、經常、持續」的兼職要件。

監察委員陳師孟、王幼玲、蔡崇義下午召開記者會指出，管中閔在101年2月6日至104年2月3日，擔任前行政院政委兼任國發會主委期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，損害公務紀律和敗壞官箴，違失情節重大。

蔡崇義表示，若是偶一為之的具名寫專欄、讀者投書評論政策，這沒有問題，不算兼職，但固定匿名寫社論，固定每月領5萬元，就構成兼職要件。

王幼玲指出，銓敘部曾有函示，公務員不可兼職有例外條件，包括偶一為之、按件計酬、賺取薄利、無損公務員尊嚴、非屬機關保密性、不可外洩民間專業的技術性等，但只要「固定、經常、持續」，就構成兼職，事證非常清楚。

陳師孟表示，監察院上午召開彈劾管中閔審查會議，會中監委討論較多的是，管中閔的行為是屬於投稿還是經常性供稿，對供稿性質是否屬於兼職有相當多的討論，最後多數委員還是認為這符合兼職要件。

陳師孟說，多數委員認為，投稿不會每個月讓媒體先預扣所得稅，且投稿寫專欄跟寫社論有很大的不同。有委員認為管中閔是寫專欄，不應該是兼職，但是用匿名撰寫的形式，他個人感覺裡，「犯了一個大忌」。

陳師孟表示，報紙專欄大多都有掛名，撰稿者名字一定會登出來；寫社論不掛名，則是因為代表媒體的立場，政務官放棄自己的身份，代表媒體立場寫稿，是否有損政務官尊嚴或是利害衝突關係，值得去思考。

媒體詢問，壹週刊的社論中是否有為政府單位、國發會辯護的內容，王幼玲表示，壹週刊社論包括壹評論、壹觀點、壹看法等專欄，都是不具名，其中多篇內容與管中閔業務有關，包括「自由經濟示範區不等於服貿」、「服貿強行闖關後遺症大」、「亞太經合會中台灣的身影」等，但管中閔並沒有說明哪幾篇為他所撰寫。

蔡崇義則指出，從反面來看，壹週刊的社論90%都與國家政策有關，管中閔自己的答辯狀上說明他長期撰寫有關經濟問題，而經濟問題就是跟經建會主委、國發會主委有關。不過重點在於，「固定、經常、持續，就是兼職」，這在銓敘部解釋函裡沒有變過。（編輯：黃國倫）1080115

監察院15日以7比4通過彈劾台大校長管中閔於擔任公職期間違法兼職，監察委員陳師孟（圖）下午主持記者會，對外說明案由等相關經過。中央社記者王飛華攝 108年1月15日