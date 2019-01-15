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周錫瑋談國民黨內總統初選 應辯論凝聚共識

最新更新：2019/01/15 20:24

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）有關國民黨內總統初選機制，前台北縣長周錫瑋今天表示，有意參選的人都應該要進行辯論，透過辯論凝聚共識，找到國民黨的中心思想，讓民眾信任國民黨，這個過程很重要。

周錫瑋今天接受廣播節目專訪，證實國民黨主席吳敦義日前邀請他擔任國民黨副主席。周錫瑋認為，國民黨需要改革的地方很多，需要符合民意也要有新的做法、新的政策、新的目標。國民黨也需要面對兩岸、經濟、環保等問題，並提出好的政策來說服人民。

主持人問及，未來擔任國民黨副主席，對國民黨最大的幫助是什麼？周錫瑋表示，他過去曾任省議員、立委、台北縣長，學的是國際關係、企管，加上有從事農業、環保、河川整治的經驗。他想做的事情滿多的，而做事情需要有一個位置。

周錫瑋去年爭取國民黨新北市長提名失利。不過，他說，將來還是可能會參加選舉；選上後，才有機會實現自己的想法、帶來改變。

對於2020總統選舉，國民黨內總統初選機制，周錫瑋表示，有意參選的人士都應該要進行辯論，讓民眾了解他們對於關鍵議題的看法。例如，要讓民眾知道，若國民黨重新執政後，可以帶給老百姓什麼。

他認為，國民黨有既有機制存在，但最重要的是，是否有機會讓有意參選的人都能對民眾關心的議題作說明。他建議，應將台灣分六個區來進行辯論，透過辯論凝聚共識，找到國民黨的中心思想，讓民眾信任國民黨，這個過程很重要。

周錫瑋表示，現在國民黨內太混亂，沒有中心思想；針對兩岸議題，沒有討論、也沒有辯論來凝聚共識。

接下來2020總統選舉，他預測，民主進步黨會著重兩岸議題的攻防，但國民黨目前處於分歧的狀態。對於國民黨政策在哪裡、中心思想在哪裡等問題，他認為，國民黨目前都無法回答。（編輯：張均懋）1080115

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