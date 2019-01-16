綠委凍結預算促修陸官校歌 僑界募款將捐陸官

（中央社記者范正祥台北16日電）民進黨立委以多數表決凍結預算，促請陸軍官校修改校歌歌詞。國民黨立法院黨團今天宣布，僑胞已自主性募款籌措遭凍結預算的金額333萬7000元，將捐給陸軍官校，表達支持國軍。

立法院臨時會院會1月10日三讀通過108年度中央政府總預算。其中民進黨立委劉世芳提案，陸軍官校校歌仍有「黨旗飛舞」等悖離軍隊國家化原則詞句，為敦請儘早落實軍隊國家化與民主精神，陸軍司令部「教育訓練業務」業務費編列8333萬7000元，凍結333萬7000元，民進黨團以人數優勢表決通過凍結案。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗和立委童惠珍今天召開記者會。童惠珍宣布，許多僑胞自主性發起募款活動，成功籌措遭凍結預算的333萬7000元，將捐給陸軍官校專款專用，藉以表達對陸軍官校校慶活動的支持。

童惠珍認為，陸軍官校校歌已傳唱多年，多少中華民國現役和退役軍人都是唱這首軍歌，保家衛國。現今不應該因為政黨的「意識形態」而要割捨國軍歷史。

童惠珍表示，333萬7000元捐款是海外國人對於國軍的支持與鼓勵，她會盡力與國防部協調，讓這筆善款可以捐給國軍，讓國軍感受到來自全球的支持。

媒體詢問，如果陸軍官校不收捐款，怎麼辦。童惠珍說，一定會持續與陸軍官校溝通，因為這是海外僑胞的一片赤膽忠心，愛台灣的表現。（編輯：王永志）1080116