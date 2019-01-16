虐童案頻傳 時力盼立院開臨時會修法

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北16日電）近期虐童案頻傳，時代力量立法院黨團總召徐永明、立委黃國昌今天在臉書發文表示，明天立法院黨團協商，將請立法院長蘇嘉全協調召開第2次臨時會，完成兒少保護改革相關法案。

徐永明今天在臉書籲請立委同仁動起來，呼應時代力量訴求，盡快召開第2次臨時會，完成刑法286條凌虐幼童罪等保護兒少法案的改革。他表示，虐童案層出不窮，這不只是執法問題，法律漏洞也必須盡快修補。

黃國昌也在臉書發文指出，修補殘破的社會安全網、強化兒少保護體系，真的不能再拖延了，明天立法院黨團協商，他將正式請求立法院長蘇嘉全協調各黨團，慎重考慮召開第2次臨時會，完成相關兒少保護改革法案的立法。

民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋表示，虐童案不是第一次發生，社會應思考如何避免這樣的事情發生，若要修法增加刑期，當然可以討論，但這是不是解決問題的方法，也必須考量。

李俊俋說，刑法已經有所謂的比例原則，虐童如果是殺人罪，已經判很重，也有人提案要判處唯一死刑，但刑法已經沒幾個罪刑是唯一死刑，如果要討論可以等新會期開始，「不是增加刑度就解決問題」，若要開臨時會「請他們（時代力量）去連署」。

國民黨立法院黨團總召江啟臣受訪表示，明天協商時大家來充分討論後再來做決定。

時代力量立法院黨團關於刑法286條的修法主張，是要將兒少相關條文保護對象由現行「未滿16歲之人」，擴大為「未滿18歲的兒童及少年」、增設營利與加重結果犯的規定、提高刑罰效果，並針對父母、監護人或實際照顧人犯罪加重其刑的規定。

關於刑度部分，時力主張，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處1年以上、7年以下有期徒刑。父母、監護人或實際照顧之人，對於未滿18歲之人犯前條之罪者，加重其刑至1/2。

中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立法委員1/4以上請求時，得開臨時會。（編輯：李信寬）1080116