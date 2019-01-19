傳總統出訪加勒比海友邦 外交部：媒體臆測

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）傳出總統蔡英文今年下半年將出訪海地與三聖等加勒比海友邦，並爭取過境紐約。外交部表示，繼續安排總統出訪一直在規劃中，不過媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。

蘋果日報報導，外交部已著手規劃蔡總統今年出訪計畫，上半年將訪南太友邦帛琉、諾魯、吉里巴斯；下半年前往海地與聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森等加勒比海友邦，並將向美方爭取過境距離華府不遠的紐約。

對此，外交部發言人李憲章對中央社記者表示，推動國家元首出訪，一向是外交施政的重要項目，蔡總統先前已出訪多個邦交國，「繼續安排總統出訪也一直在外交部的規劃中」。不過，相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測，未來如有具體規畫將由總統府適時對外說明。

蔡總統自2016年5月上任後已經出訪5次。首次出訪是2016年6月，出訪巴拿馬及巴拉圭，當時過境美國邁阿密和洛杉磯；第2次是2017年1月訪問中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，過境美國休士頓與舊金山。

蔡總統第3次出訪是2017年10月到南太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島，去回程分別過境美國檀香山、關島；2018年4月則是訪問非洲友邦史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭），採直飛未過境。第5次出訪是2018年8月，訪問南美友邦巴拉圭與中美洲友邦貝里斯，去回程分別過境美國洛杉磯、休士頓。（編輯：鄭雪文）1080119