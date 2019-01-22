美前官員籲邀蔡總統赴國會演說 外交部：無規劃

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國前國防部官員包士可呼籲美國總統川普與國會合作，核准邀請台灣總統蔡英文赴美國國會發表演說。外交部今天表示，感謝美國友人支持，「但我們沒有相關規劃」。

包士可（Joseph Bosco）在前總統小布希時代曾任國防部長辦公室中國科科長，他近日投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲聯邦眾議院議長裴洛西發出邀請函，邀請蔡總統赴美國國會發表聯席演說。他並表示，川普政府也應與美國國會合作，發給蔡總統簽證。

對此，外交部發言人李憲章回應表示，外交部感謝美國友人的支持，「但我們沒有相關規劃」。

此外，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）日前接受日本朝日新聞專訪表示，中國想統一台灣，台灣人對自身的前途應擁有發言權；美國將基於台灣關係法提供台灣安保援助。外交部對此表達感謝。

對於薛瑞福指出，中國藉由軍力及經濟力的加強，想增強對印度太平洋地區影響力的意圖明顯，李憲章表示，面對不斷升高的軍事威脅，政府將善盡區域成員的責任，持續加速國防投資，強化自我防衛能力。

他說，未來外交部將配合其他國安單位，密切關注區域情勢發展，並與美國相關行政部門保持密切溝通，確保印太地區的長期和平穩定。（編輯：王永志）1080122