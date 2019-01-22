鄭麗君遭掌摑 國民黨：政府不應利用公器去蔣

（中央社記者余祥、劉冠廷台北22日電）文化部長鄭麗君今天遭資深藝人鄭惠中打耳光，國民黨中央與黨團都表示不支持暴力行為，但也認為，民進黨不應利用政府公器去蔣化、過度推動轉型正義。

鄭麗君中午出席關懷演藝人員春節餐會，沒料到致詞下台後逐桌向藝人敬酒，卻被資深藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中傍晚表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨不贊成用暴力表達訴求和不滿，不過，多元社會應該彼此尊重，關於歷史人物的定位，社會自有評價，而民進黨政府上台以後，不斷利用政府公器推動去蔣化，作法並不適當，應該尊重每一個人的想法和主張。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，不贊成也不支持任何的暴力行為，但他質疑，過去多位民進黨人士也曾經在公開場合動手打人，像是民進黨立委邱議瑩掌摑時任國民黨立委李慶華、立委管碧玲掌摑時任國民黨立委洪秀柱等，民進黨是否曾一致譴責暴力。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗表示，每一個人都有不同方式去表達意見，但還是呼籲用理性的方式表達意見；也呼籲不管是文化部，還是文化界、影劇界，大家一起來發展文化事業，讓文化事業能有更好的發展。

身為立法院教育及文化委員會委員的國民黨立委陳學聖則說，不贊成暴力，但這次的暴力事件表示轉型正義要進入深水區，讓很多人感到不滿，他建議鄭麗君學習桃園市長鄭文燦，對慈湖兩蔣園區的包容，不要過度去推轉型正義，否則後續可能還會有更大的衝突出現。（編輯：黃國倫）1080122