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掌摑鄭麗君 鄭惠中主動到警局說明經過

最新更新：2019/01/22 19:21
文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上遭藝人鄭惠中（左）打了一記耳光，鄭惠中傍晚出席記者會後也主動到警局說明相關經過，並表示「自己打人就是不對」。右為國民黨籍台北市議員應曉薇。中央社記者黃麗芸攝 108年1月22日
文化部長鄭麗君22日中午在資深藝人春節餐會上遭藝人鄭惠中（左）打了一記耳光，鄭惠中傍晚出席記者會後也主動到警局說明相關經過，並表示「自己打人就是不對」。右為國民黨籍台北市議員應曉薇。中央社記者黃麗芸攝 108年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）文化部長鄭麗君今天中午在資深藝人春節餐會上遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，華視總經理莊豐嘉說將報警處理。鄭惠中今晚主動到警局說明事情經過，並說「自己打人就是不對」。

鄭麗君今天中午在一項餐會上遭資深藝人鄭惠中摑耳光，鄭麗君事後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。

鄭惠中傍晚在中國國民黨籍台北市議員應曉薇陪同召開記者會說明，表示因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

她說，這行為當然不對，但「對鄭部長及執政黨提出的去蔣化，本人提出憤怒及不滿，去蔣化就是否定歷史。」

鄭惠中隨後在應曉薇陪同下，約於今晚6時5分許抵達台北市警察局大安分局，她說「自己打人就是不對。」

應曉薇說明，目前不知有無人對鄭惠中提告，但鄭惠中希望主動先向警方說明事情經過，不希望被誤會。

據了解，警方目前尚未接獲相關報案。（編輯：李錫璋）1080122

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