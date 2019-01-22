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掌摑鄭麗君 鄭惠中23日到文化部致歉

最新更新：2019/01/22 19:31
資深藝人鄭惠中（左）22日傍晚在國民黨籍台北市議員應曉薇（右）陪同下出席記者會表示，願為自己中午餐會上一時衝動的行為向文化部長鄭麗君致歉，但不願為反對去蔣化道歉。中央社記者王飛華攝 108年1月22日
資深藝人鄭惠中（左）22日傍晚在國民黨籍台北市議員應曉薇（右）陪同下出席記者會表示，願為自己中午餐會上一時衝動的行為向文化部長鄭麗君致歉，但不願為反對去蔣化道歉。中央社記者王飛華攝 108年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）資深藝人鄭惠中今天在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她今晚在台北市議員應曉薇陪同下到警局說明事情經過，應曉薇也代為表示，鄭惠中明早將到文化部親自向鄭麗君道歉。

鄭麗君今天中午在一項餐會上遭鄭惠中摑耳光，鄭麗君事後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。

鄭惠中傍晚在中國國民黨籍台北市議員應曉薇陪同召開記者會說明，表示因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

警方雖尚未接獲相關報案，但鄭惠中晚間主動到台北市警察局大安分局向警方說明事情經過，並說「自己打人就是不對」。

應曉薇稍晚接受媒體訪問時表示，鄭惠中決定，不管鄭麗君原諒與否或願不願意見面，明早9時30分會到文化部向鄭麗君道歉，請她代為協助聯繫此事。

應曉薇說，鄭惠中覺得自己打人是做錯事，但有些媒體報導不中立，所以才主動到警局說明事情經過，同時也澄清鄭惠中不是預謀動手。（編輯：吳協昌）1080122

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