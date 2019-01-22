國安人士：謝長廷是知日派 台日溝通順暢

（中央社記者顧荃台北22日電）國安人士今天表示，駐日代表謝長廷熟悉日本事務，是政壇中的知日派，台日之間的議題多能對話溝通。有媒體指日台沒有暢通的溝通管道，根本是造謠。

聯合報今天報導指駐日代表謝長廷與國安高層溝通不順，駐日副代表突然換人。

國安人士表示，該則新聞針對駐日本代表處副代表的人事報導，諸多揣測根本是捕風捉影、見縫插針。外交人員的調派是再正常不過的事情，皆按照程序處理。部分媒體刻意以臆測、編造故事方式，扭曲外交人事的調整，這種做法，不僅不專業，更是對外交人員的打擊，其實與製造假新聞無異。

國安人士批評，報導中指稱「東京方面認為和蔡英文當局一直沒有很順暢的溝通管道」，根本是造謠，蔡總統上任以來，特任謝長廷出任駐日代表，就是認為謝長廷從政的經歷豐富，而其留日背景熟悉日本事務，是政壇中的知日派。

國安人士指出，這幾年來台灣和日本之間的議題多能對話溝通，日本首相安倍晉三也多次公開表達對台灣關心和支持，並無該媒體所說的無順暢溝通管道。謝長廷推動的城市交流，更讓台灣許多城市與日本城市之間的交流更為密切頻繁，有助於台灣和日本交流的全面深化，所謂讓國安高層無能為力的說法，根本是造謠，與事實不符。(編輯：李信寬)1080122