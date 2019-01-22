鄭惠中欲向鄭麗君道歉 文化部：未接獲通知

資深藝人鄭惠中（圖）22日傍晚在記者會中發表聲明指出，因對去蔣化政策不滿，在中午餐會一時情緒失控出手打人，對文化部長鄭麗君表達歉意，但不會對抗議去蔣化一事致歉。中央社記者王飛華攝 108年1月22日

（中央社記者鄭景雯台北22日電）藝人鄭惠中打文化部長鄭麗君一巴掌。鄭惠中表示，不管鄭麗君原諒與否或願不願意見面，明早她將到文化部向鄭麗君道歉。文化部回應，目前尚未接到通知。

資深藝人鄭惠中今天在關懷演藝人員春節餐會中，打文化部長鄭麗君一巴掌。鄭惠中今天傍晚在台北市議員應曉薇陪同下召開記者會，鄭惠中對打鄭麗君的行為表達抱歉，但絕對不為抗議「去蔣化」道歉。

應曉薇表示，鄭惠中決定不管鄭麗君原諒與否或願不願意見面，明天早上9時30分會到文化部向鄭麗君道歉。

台灣國辦公室明天上午10時，也將在文化部召開「力挺鄭麗君部長，落實轉型正義」記者會，會中將支持鄭麗君對轉型正義的堅持，同時譴責暴力行為。

晚間中央社記者詢問文化部媒體公關，文化部表示，「部長明天原本就有既定的會議及行程」，目前也尚未接到鄭惠中要到文化部道歉的通知。意味鄭惠中明天到文化部，見不到鄭麗君的機率頗大。

鄭麗君明天下午2時原定要出席「鄉土歌頌—席德進的繪畫與台灣」記者會，今天也臨時更改行程。文化部表示，鄭麗君明天因故無法出席。（編輯：翁翠萍）1080122