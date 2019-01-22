掌摑鄭麗君 鄭惠中轉往北檢主動說明

資深藝人鄭惠中（左）22日中午在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她晚間自行前往北市警局說明事發經過，歷時約3小時，隨後又主動轉往台北地檢署說明。中央社記者黃麗芸攝 108年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）資深藝人鄭惠中今天在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她晚間主動到台北市警局說明事發經過，歷時3小時之久，之後再主動轉往台北地檢署說明，期間受訪時，一再為打人行為致歉。

鄭麗君今天中午在資深藝人春節餐會上遭鄭惠中摑耳光，主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理；警方雖尚未接獲相關報案，鄭惠中晚間仍主動到警局說明事情經過。

歷時3小時之久，鄭惠中做完筆錄步出警局時表示，她將立即主動前往北檢說明事發狀況，並說「因為我的行為啊，我向她（鄭麗君）致歉。」

媒體追問事發後第一時間是否自稱已籌劃很久。鄭惠中表示「我不會叫做籌劃啊，是我不欣賞她的理念」；談到方式粗暴，她僅說「那我能用什麼...，不講了」，隨即還說明早將去文化部致歉，但強調是因為打人行為而非訴求。

鄭惠中隨即於今晚9時前往北檢主動到案說明。（編輯：李錫璋）1080122