內政部放寬租金補貼規定 千戶家庭去年受惠

（中央社記者王承中台北23日電）內政部法規委員會副執行秘書厲媞媞今天表示，為達簡政便民，內政部自106年已鬆綁78件法規。針對弱勢租屋的租金補貼，已放寬規定，優先補助新婚、懷胎或育有3名以上子女的家庭，去年已有一千多個家庭受惠。

為簡政便民，厲媞媞今天在內政部例行記者會中表示，內政部從106年起配合行政院法規鬆綁政策至今，已鬆綁78件法規，平均每月鬆綁5件。其中13件與民眾關係最為密切，主要分為四個面向，分別是住宅補貼、地政便民、役男權益及友善外人。

厲媞媞指出，為鼓勵國人生育，內政部去年鬆綁「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」、「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，將申請人或其配偶懷孕胎兒，納入未成年子女數計算，提高育有3名以上未成年子女，及2年內新婚家庭的評點，讓申請人可增加獲得補貼的機會，以減輕育兒負擔，實踐居住正義。

根據內政部統計，去年已有1554戶新婚或孕有胎兒的家庭申請租金補貼，因此受惠。厲媞媞提醒還沒提出申請的民眾，記得要在今年7至8月開放申請時，向地方政府提出申請，不要讓政府照顧弱勢的美意白白流失。

厲媞媞表示，為加強照顧弱勢，兼顧小家庭的社會結構，內政部將在月底完成修正發布「役男申請服替代役辦法」部分條文，放寬家庭因素服替代役條件。未來役男配偶懷孕、家屬有身障、重大傷病或須生活扶助等情況，均得申請服替代役，役男下勤後可返家照顧家屬，預估實施後約有3000名役男受惠。

在擴大延攬國際專業人才方面，厲媞媞指出，內政部去年7月鬆綁法規，增加讓文化、藝術及法律領域的高級專業人才，也可以申請梅花卡。並於去年底，放寬來台投資、工作及就學的外國人，在核准來台事由期滿後，可申請延長居留1年，讓更多優秀國外人才留在台灣，提升台灣競爭力。

厲媞媞表示，為吸引國際專業人才來台就業，內政部於去年2月也訂定「外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法」，外國專業人才可透過線上平台，申請具有工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可的「就業金卡」，去年已有186位專業人才申請核准，便利優秀人才留台發展。

在地政便民方面，厲媞媞指出，自105年起推出可免費申請的「地籍異動即時通」服務，方便不動產所有權人隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。而內政部在去年底更鬆綁法規，讓民眾在申請土地登記時，即可一併申請即時通服務，不用等到登記完畢後再另外申請，幫民眾把關財產安全。

厲媞媞表示，為節省民眾時間，當民眾住址遇到門牌整編或行政區域調整，內政部即透過跨機關通報服務，由地政事務所主動逕為辦理住址變更登記，不必再由民眾親自申辦。經統計，全國各地政事務所107年辦理住址變更登記已有36萬餘筆，落實簡政便民。（編輯：楊凱翔）1080123