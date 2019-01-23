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遭掌摑後首露面 鄭麗君重申轉型正義目的

最新更新：2019/01/23 18:00

（中央社記者汪宜儒台北23日電）文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打巴掌後，今天首度公開露面，她多次強調要台灣珍惜民主，同時也反覆重申，轉型正義的目的不是去除任何領導人的歷史記憶。

面對媒體近15分鐘的談話中，鄭麗君強調，不該將此事簡化為「去蔣化」或「移除銅像」，或用標籤化的方式引起社會衝突，「近來轉型正義動輒被說是撕裂族群、撕裂社會，我認為這是對轉型正義的不合理標籤化，這恐怕對台灣過去以國家暴力對於人權造成大規模受傷的傷痕歷史本身是一種二度傷害」。

「我要特別跟親愛的台灣所有朋友們說，轉型正義的目的不是在去除任何領導人的歷史記憶」，鄭麗君表示，轉型正義是要讓大家了解跟還原過去刻意被選擇遺忘的、大規模人權受害的歷史，「這些傷痕的歷史，是這個土地上所有人的共同歷史。我們應該一起面對這些歷史，用同理心去理解，而這過程是超越黨派、統獨、族群的，我們希望讓人權作為台灣最重要的價值」。

鄭麗君說明，中正紀念堂的轉型涉及組織與空間，其中回應了轉型正義，但也是達成國家的首都願景。她說這一年多來，文化部已展開許多社會討論與工作坊，不同意見都曾坐下理性討論。去年底文化部已根據討論聚焦的方向將兩個可選擇的轉型建議方案以兩案併陳方式簽報行政院，後續將由行政院邀集相關機關研商。等行政院初步研商、聚焦組織轉型方向後，文化部也將啟動下一階段社會討論。

昨天事發後，鄭麗君透過臉書發文強調「個人受辱事小，台灣民主不容傷害」，今天面對媒體，又再度強調立場，她說事發後接到很多關心，也在各界關心裡看到台灣社會有著高度共識，那就是「暴力是不對的」。她認為公共議題應該回歸理性討論，不能以暴力行為將自己主張加諸在別人身上，同時呼籲社會理性面對衝突事件，不要再複製任何暴力行為。（編輯：張雅淨）1080123

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