掌摑事件 促轉會：應正視背後的威權遺緒

（中央社記者游凱翔台北23日電）文化部長鄭麗君遭鄭惠中打巴掌，促轉會今天表示，這個事件證明威權遺緒仍根深蒂固，這才是台灣社會應該嚴肅面對的課題，應正視事件背後的威權遺緒，及轉型正義迫切與重要性。

鄭麗君昨天出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，卻在會中被資深藝人鄭惠中打一巴掌，引發軒然大波。鄭麗君下午面對媒體，重申希望大家珍惜台灣得來不易的民主。

推動中正紀念堂轉型的促進轉型正義委員會晚間發布新聞稿，並提「捍衛基本人權價值」、「中正紀念堂轉型是民主化必要路徑」及「尊重差異歷史記憶，追求多元共生」、「記憶是療癒及和解之路」、「掌摑事件背後的威權遺緒」及「敞開溝通與對話的大門」5點聲明。

「中正紀念堂轉型是民主化必要路徑」部分，促轉會表示，世界各國在進行轉型正義工程時，都必須針對威權象徵進行處置與轉化，這是民主化必要之路。因此，中正紀念堂的「轉型」，並非針對特定歷史人物的「去蔣化」，而是台灣社會邁向真正民主憲政秩序必經過程。

「掌摑事件背後的威權遺緒」部分，促轉會指出，對於掌摑事件的討論，不應侷限在鄭惠中的個人層次，這個事件證明威權遺緒仍然根深蒂固，這才是台灣社會應該嚴肅面對的課題。從此議題顯示黨國意識形態的父權思維根植鄭惠中的心中，這是那個時代的悲哀。

促轉會表示，可以理解「鄭女士們（鄭惠中）」在過往的社會主流氛圍與文化體制中成長，以致批評支持轉型正義的人數典忘祖，卻沒能看到更多因獨裁者而受到傷害的同胞，正因這樣的理解，促轉會才要再次呼籲，請社會大眾正視掌摑事件背後的威權遺緒，及轉型正義迫切與重要性。

「尊重差異歷史記憶，追求多元共生」部分，促轉會認為，轉型後的中正紀念堂，必須收納各方聲音，又能銘刻台灣從威權到民主珍貴記憶的公共化、開放性空間。

促轉會說，目前的中正紀念堂，雖然已經成為民眾遊憩的開放空間，但另一方面，相對於當年威權體制的統治者仍然以神聖化的姿態高踞聳立，受害者的聲音卻仍被排除在外，期待中正紀念堂轉型後，能成為台灣社會多元歷史記憶容器，展現差異共存、多元共生的台灣價值。（編輯：黃國倫）1080123