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外傳低收入戶住豪宅 鄭惠中出面否認

最新更新：2019/01/24 16:11
資深藝人鄭惠中（圖）日前在春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她24日在新黨黨部舉行記者會，說明自己目前的生活經濟情況。中央社記者謝佳璋攝　108年1月24日
資深藝人鄭惠中（圖）日前在春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君，她24日在新黨黨部舉行記者會，說明自己目前的生活經濟情況。中央社記者謝佳璋攝　108年1月24日

（中央社記者劉冠廷台北24日電）資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，媒體報導她是低收入戶，卻住豪宅。鄭惠中今天出面落淚否認表示，她住在屋齡30多年、約30坪的房子，只是分租，為什麼要被這樣扭曲。

鄭惠中日前在資深藝人春節餐會上掌摑鄭麗君，她到警方做完筆錄後，隨即主動前往台北地檢署。檢察官訊問後，認為鄭惠中涉犯妨害公務等罪嫌，考量她非現行犯而主動到案、坦承犯行，且為低收入戶，訊後限制住居。

新黨發言人王炳忠等人，今天下午陪著鄭惠中舉辦記者會，聲援鄭惠中。鄭惠中的委任律師陳麗玲表示，鄭惠中認錯、道歉，但由於繳不出交保金，換得限制住居的下場，這就是北檢現在的標準。

陳麗玲也拿出房屋實價登錄的資料說，房子30多坪約2000多萬，何來的7000萬，新聞媒體報導應該要查證與平衡，她會在會後發出律師函請報導的媒體更正，若不更正，恐會有加重誹謗罪的問題。

鄭惠中說，她住在屋齡30多年、約30坪的房子，價值多少她不知道，這都是房東的，不是她的，她只是分租。（編輯：趙蔚蘭）1080124

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