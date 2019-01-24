鄭惠中是否致電或致歉 鄭麗君：沒有接獲

（中央社記者江佩凌台北24日電）文化部長鄭麗君今天出席漫畫基地開幕式，會後被問及日前被資深藝人鄭惠中掌摑事件，鄭麗君提出3點呼籲；而對於鄭惠中是否致電給她或向她道歉，鄭麗君說 :「沒有接獲。」

鄭麗君今天出席位在台北市華陰街的「漫畫基地」開幕儀式，會後被媒體問到日前餐會上遭鄭惠中打巴掌後，心情是否已轉換調整，鄭麗君表示，擔任公職就是每天要把握時間做事，因此這幾天還是要跑既定行程，工作不能停。

被問及對於檢方已有後續動作的看法，鄭麗君表示，尊重警方與法律的處理，並強調檢調和司法機關有其獨立性。

鄭麗君強調，她個人受辱事小，盼外界能共同學習幾件事，第一，暴力是不對的，任何主張理由，都不能合理化暴力；第二，民主社會有多元意見，可以有不同立場，但是要彼此對話討論，不能訴諸暴力。

至於第三，鄭麗君說，希望對於過去轉型正義的種種誤解，社會能共同用同理心和人權價值，重新好好認識過去這一段被淹沒的歷史。

鄭麗君提到，21世紀的民主台灣，考驗大家如何看待未來新的可能，同時如何回視過去完整的歷史，當中有一段人權大規模受害的歷史，「我也希望在這次事件中呼籲大家，我們其實可以共同來好好地了解這一段歷史」。

鄭麗君說，她上任後至今已出席多名受難前輩的告別式，很多前輩等不到完整的轉型正義。她認為，轉型正義是希望大家認識過去的歷史，面對民主社會多元聲音，大家可以重新認識它、理解它，「這件事是超越黨派、超越統獨，甚至是超越史觀，代表台灣要走向尊重人權的民主社會」。

面對社會對轉型正義持不同意見，鄭麗君說，中正紀念堂設有管理處組織法，轉型除了是回應轉型正義，也是首都發展的新可能，往後大家可以思考這個組織的定位和轉型，由於占地廣大，相信也充滿許多可能性。

至於鄭惠中這幾天是否有致電給她或向她道歉，鄭麗君僅回：「沒有接獲，謝謝。」接著便在助理及隨扈陪同下離開現場。（編輯：張雅淨）1080124