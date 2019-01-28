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總統選舉一定提自己人 卓榮泰：沒討價還價空間

最新更新：2019/01/28 12:16
民進黨主席卓榮泰（圖）28日在台北接受廣播電台專訪，談民進黨對這次立委補選的目標及未來展望。中央社記者王飛華攝 108年1月28日
民進黨主席卓榮泰（圖）28日在台北接受廣播電台專訪，談民進黨對這次立委補選的目標及未來展望。中央社記者王飛華攝 108年1月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）民進黨主席卓榮泰今天被問到2020總統選舉是否會和台北市長柯文哲合作時表示，「在總統選舉這一局，沒有任何討價還價的空間，一定提名自己的人」，用最大力量把本土政權維繫下去。

民進黨昨天在台北市立委補選勝選，卓榮泰上午接受廣播節目蔻蔻早餐訪問，被問到綠白競合議題時，做上述表示。周玉蔻問到2020大選綠白是否合作，卓榮泰表示，民進黨是執政黨，要保住本土政權，立委某些選區可以做協調工作，但是總統大選，「沒有任何討價還價的空間，一定提名自己的人」，用最大力量把本土政權維繫下去。

周玉蔻追問是否可能提名柯文哲當副總統搭檔參選？卓榮泰回應「他（柯文哲）沒有這樣的準備吧」，而且民進黨有現任副總統、更多優秀的同志，還有初選流程要走。

對於昨天剛在台北市立委補選當選的何志偉指柯文哲面對最骯髒的選舉，還在一旁煽風點火，卓榮泰說，他對何志偉的說法事前並不知情，「稍微覺得晚上變冷了一些些」。他能夠體認何志偉隱忍之後釋放的情緒，但未來做好立委的工作比較重要，選民眼睛雪亮，不會因為幾句話就抹煞何志偉的努力；他也認為「柯家軍」陳思宇的父親陳建銘應該要調整情緒，對女兒會有更好的示範。

對於前台北市政府觀傳局長陳思宇失利，卓榮泰說，這不直接等於第三勢力有多大削減，儘管過程是重大挫敗，但未來如果有好人選，可以和大家合作，社會就會有另一番評價。

卓榮泰也說，上任黨主席至今，沒有跟柯文哲一對一或是少數人的方式談過，也不會去拜會，雙方可透過很多方式談，包括中央地方合作、台灣整體優先目標等，「至於其他的就再說吧」。

具有民進黨籍的前台北市副市長陳景峻，因為去年九合一為柯文哲助選，遭黨員向民進黨新北市黨部檢舉，卓榮泰表示，這次陳景峻為何志偉助選，盡了黨員的義務，地方黨部是否有所考量，就尊重地方黨部的看法。

在2020立委選舉方面，卓榮泰說，沒有現任立委優先的規定，如台北市北松山與中山區的艱困選區，將以徵召決定人選；若是現任市議員要參選立法委員，第一個考量是戰鬥力，還有離開市議會是否會讓市議會運作變得困難，例如若民進黨剛好過半，把一個人抽掉就會變得困難，這個他會另外考量；如果對議會影響不大，從地方到中央擴大為選民服務，也是可以正面思考。（編輯：王永志）1080128

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