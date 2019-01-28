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比鵰遭小智放生20週年 蘇揆幽默虧林智堅

最新更新：2019/01/28 20:58

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院長蘇貞昌晚間在臉書分享他與新竹市「小智」，市長林智堅比賽玩「飛吧，太空豬」的影片，替新竹藝術燈季宣傳，蘇貞昌也幽默提到精靈寶可夢中，小智把比鵰放到森林裡，提醒小智有空要回去森林看比鵰。

新竹市政府推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季，市府廣場前擺設飛碟造型的大型裝置藝術，飛碟內有「飛吧，太空豬」的感應互動遊戲。

蘇貞昌晚間在臉書發文分享他與林智堅比賽玩「飛吧，太空豬」的影片，蘇貞昌過程中多次不小心跑出感應區外，林智堅面對蘇貞昌當對手，則完全沒有放水的意思，相當逗趣。

蘇貞昌幽默表示，今天是小智把比鵰遺忘在常磐森林的20週年，他和新竹市的「小智」 林智堅一起玩體感互動遊戲，提醒民眾過年期間，有空可以到新竹市政府前的飛碟裡走走。

蘇貞昌文末還說，「提醒小智，有空要回去常磐森林看看比鵰」，最後附上一個表情符號「>_<~誤」。

有網友今天在PTT發文指出，精靈寶可夢動畫82集於1999年1月28日首播，當集故事是主角小智把比鵰放在常磐森林裡，要比鵰保護野生動物同伴，並承諾辦完事後馬上會回來接比鵰，但20年來小智都沒回森林接比鵰，「根本惡意放生」。（編輯：黃國倫）1080128

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