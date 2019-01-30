學者關心外勞匯兌不便 銀行局：已意識到問題

（中央社記者范正祥台北30日電）部分學者今天在立法院一場公聽會上關心外勞匯兌不便的問題。對此，銀行局表示，已意識到，或許是一個需要解決的問題。

民主進步黨立法委員蔡易餘在立法院召開公聽會，討論如何透過金融和科技的結合，以科技思維改造傳統金融業。

與會的中國文化大學法律學系教授吳盈德指出，數位時代興起之後，對於既存監理法規產生挑戰，主管機關應重新思考如何進行更妥切的監理，以兼顧鼓勵金融創新與穩定既有金融秩序，他說，很多國際組織或先進國家，都轉為從寬的監理。

輔仁大學財經法律學系教授郭大維也表示，隨著科技進步，匯兌行為應該考慮適度放寬，如何讓新創產業可以在監理沙盒的空間之內從事創新活動，這很重要。

談到匯兌，交通大學科技法律學院特聘教授林志潔提及，台灣有許多外籍勞工，「他們的薪資要怎樣匯回母國」，他們不太可能把薪資藏在床下，等存夠了一筆才一次匯出，而是很可能每個月就進行小額匯出，以因應他們在母國家人的需要。

林志潔說，「然而銀行工作時外勞也要工作，外勞休假時銀行也沒上班，那樣怎麼讓外勞使用銀行的服務」，應該設法使更多的外勞能夠使用方便的金融系統。

林志潔以外勞匯兌為例指出，金融系統對於特定族群的覆蓋率仍是不足的，如果能夠填補這樣的不足，就是具有創新性，未來應針對弱勢族群提出創新性的服務。

與談的吳盈德也關心此問題說，外勞匯兌，「我相信不一定都透過合法的管道」。

對於學者關心外勞匯兌不便的問題，出席公聽會的金融監督管理委員會銀行局組長蔡明宏說，已意識到，「或許是一個需要解決的問題」。（編輯：趙蔚蘭）1080130