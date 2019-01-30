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小英之友會尾牙 總統盼支持政府執政更順暢

最新更新：2019/01/30 20:41
新北市小英之友會30日晚間在新莊區的飯店舉行尾牙，席開50餘桌，總統蔡英文（前右）出席與會並逐桌敬酒，祝福眾人春節愉快。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日
新北市小英之友會30日晚間在新莊區的飯店舉行尾牙，席開50餘桌，總統蔡英文（前右）出席與會並逐桌敬酒，祝福眾人春節愉快。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）總統蔡英文今天祝福新北市小英之友會成員，新的一年諸事圓滿，勇猛精進。她希望大家做她的後盾，並全力支持立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌，也為新北三重立委補選一起打拚。

新北市小英之友會今天晚上在新莊區的飯店舉行尾牙，席開50餘桌，蔡總統與會並祝福大家新春愉快，還逐桌敬酒。

蔡總統表示，新北市的小英之友在西元2010年就成立，當時她在新北市選舉，至今有時候選得好，有時候選得不好，但是都感謝大家。

蔡總統表示，去年的選舉選的不好，但大家不要喪氣，雖選輸了戰役但會贏得戰爭，也將在失敗中找到成功的路。

總統並希望大家支持立法院長蘇嘉全以及行政院長蘇貞昌一起衝衝衝，讓執政更順暢。她也盼望大家作為「小英的分身與後盾」，澄清錯誤的訊息，並加入她的LINE群組。

蔡總統也為代表民進黨參加三重立委補選的余天加油，與大家高喊「凍蒜」，希望吃完尾牙之後，在新的一年繼續打拚。（編輯：李錫璋）1080130

新北市小英之友會30日晚間在新莊區舉行歲末年終聯誼餐會，總統蔡英文（後中）出席與會，逐桌敬酒，提前祝福大家春節愉快。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日
新北市小英之友會30日晚間在新莊區舉行歲末年終聯誼餐會，總統蔡英文（後中）出席與會，逐桌敬酒，提前祝福大家春節愉快。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日
總統蔡英文（前右）30日晚間出席新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會，與民進黨提名新北市立委補選參選人余天（前左）一起振臂高呼「凍蒜」，拉抬選情。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日
總統蔡英文（前右）30日晚間出席新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會，與民進黨提名新北市立委補選參選人余天（前左）一起振臂高呼「凍蒜」，拉抬選情。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年1月30日
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