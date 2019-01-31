侯友宜分享新北助弱勢 蘇揆：好政策可參考

（中央社記者顧荃台北31日電）新北市長侯友宜今天在行政院會中分享新北市「幸福保衛站」幫助弱勢的政策經驗，行政院長蘇貞昌表示，可參考縣市良好的政策，讓全國周知、跟上腳步。

衛福部上午在行政院會報告「實物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」。

衛生福利部社會救助及社工司長李美珍說，政府積極推動實物給付（食物銀行），目前全國共有203處實物存放點，去年服務超過66萬人次，由地方政府辦理實物倉儲、資源媒合，設置發放站或發放食物券等方式協助弱勢，對低收入戶、中低收入戶、經濟陷於貧窮的邊緣戶，或遭遇急難救助的個人及家庭，提供飲食及日常生活用品。

教育部國教署長彭富源表示，教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，提早在放假前發送，弱勢兒少可就近至住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食，除了不讓弱勢兒少餓肚子外，更要讓孩子溫暖過好年。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）轉述，蘇貞昌聽取報告後表示，如何讓實（食）物銀行物盡其用，不是棄之於地，在第一時間讓需要的人獲得，政府最重要的是讓有需要者、可提供的資源串連，連結供需雙方。

蘇貞昌表示，在實物給付的過程中，要注重受助者的尊嚴與心理，尤其是學童，請各部會，包括教育部重視此事。

侯友宜在行政院會分享新北市與4大超商合作的「幸福保衛站」政策，蘇貞昌則回應，地方若有好的政策經驗，可以和其他縣市一同分享。

蘇貞昌說，超商或金控銀行所在據點綿密而深入，本身又有資源跟能力，若能協助媒合，相信能發揮最大效能，可即時提供幫助。（編輯：蘇志宗）1080131