全球智庫評比出爐 台亞會入選最佳新興智庫

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）最新全球智庫評比出爐，去年5月成立的台灣亞洲交流基金會入選全球最佳新興智庫。台亞基金會表示，基金會是入選單位中最年輕的機構，顯示基金會的研究與活動深獲外界認可。

台亞基金會今天發布新聞稿指出，基金會獲得「2018年全球智庫報告」（2018 Global Go To Think Tank Index Report）青睞，成功入選「全球最佳新興智庫」（Best New Think Tanks），協助台灣新南向智庫外交爭取國際能見度。

在27個獲選全球最佳新興智庫的單位中，台亞基金會是「最年輕的一個」，也是唯一一個來自台灣的新興智庫。台亞基金會指出，這表示台亞基金會的研究與活動深獲外界認可。

台亞基金會表示，這項新興智庫評比檢視過去24個月成立的新興智庫，衡量其整體發展與國際影響力，台亞基金會僅成立6個多月的時間就入選，證明國際社會、智庫社群對台灣新南向政策與台灣對外關係發展的關注。

台亞基金會的宗旨是推進台灣與亞洲的全面合作與夥伴關係，並協助政府推動新南向政策。基金會指出，在2019年，台亞基金會除辦理年度「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」，也將與菲律賓麥格賽賽獎基金會、日本貿易振興機構亞洲經濟研究所、美國文化中心及東南亞、南亞的重要智庫與非政府組織舉辦多項活動。同時，也將於年中發布第一份台灣印度關係年度評估報告與新南向政策評估報告。

全球智庫報告是由美國賓州大學智庫與公民社會計畫（Think Tanks and Civil Societies Program）所發布。自2008年起發布報告至今，已超過10年。

報告指出，2018年全球共有8162所智庫，其中美國以1871所智庫位居第一，擁有509所智庫的印度排名第二，中國則以507所智庫排名第三。台灣擁有61所智庫，名列全球第25名。

此外，報告有關「東南亞及太平區域頂尖智庫」（Top Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific）的部分，台灣有多個智庫入選，包括台灣民主基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、國立政治大學國際關係研究中心。（編輯：林沂鋒）1080201