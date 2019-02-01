遭認定國民黨附隨組織週年 婦聯會提釋憲

（中央社記者王承中台北1日電）婦聯會主委雷倩今天表示，去年的今天，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，隨即凍結婦聯會所有銀行帳戶，藉此管控會務。今天，婦聯會向司法院提出釋憲聲請。

雷倩今天在臉書發文表示，去年1月31日中華民國婦女聯合會會員大會，各方勢力串聯，否決了由前婦聯會主委辜嚴倬雲所主導並主持21次會議討論的行政契約，當天喧囂嘈雜慶賀之聲不絕於耳。但去年2月1日婦聯會就被不當黨產處理委員會認定為附隨組織，喪失獨立自主運作的能力。

她說，慶賀者噤聲、喪志人員求去，留下來的守城人上下一心堅忍團結，以「求生存、求發展、爭名譽」為信念，除維持會務所必需經費外，婦聯會極力向黨產會爭取放行急難救助與慈惠經費。

雷倩指出，婦聯會一邊不服黨產會的行政處分，在行政法院不屈不撓奮鬥；一邊在有準司法地位的黨產聽證會上，提出書證說明婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產；更一再主張黨產條例違憲違法，最近在釋憲條件成立後，迅速完成相關準備，今天下午用印，送交司法院大法官裁奪。

雷倩說，她向婦聯會前輩們報告，全體守城人員無愧於心、無負使命，會繼續努力奮鬥到底；婦聯會的釋憲案，不只在爭婦聯會的生存，更在爭國家權力與人民自由間的界線。（編輯：林興盟）1080201