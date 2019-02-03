馬英九小年夜陪大姊採買年菜 展現高人氣

（中央社記者王承中台北3日電）前總統馬英九今天陪大姊馬以南採買年菜，展現高人氣，民眾熱情上前合照、索取簽名，馬英九也來者不拒。馬英九誇讚馬以南很會做菜，也提及女兒今年沒回家過年，但他覺得還好，因為常常通電話。

明天就是除夕，馬英九今天上午依照往例，陪大姊馬以南前往住家附近的台北市興隆市場採買年菜，而馬英九也逐一向市場內的民眾及攤商拜年、問好，並發放春聯。不少民眾看到馬英九，非常興奮，紛紛上前與馬英九合照及索取簽名，馬英九也來者不拒，還有攤商拿著「胡牌」的春聯請馬英九簽名，笑說，「總統，我過年打麻將全靠你了」。

馬英九也跟馬以南分工合作採買年菜，馬英九在前方發春聯、並到熟食攤買熟食，馬以南則在後方採買青菜、鮭魚等生食。對於年夜飯會煮什麼，馬英九說，家裡東西都很多，今天就是來看看。他也誇讚馬以南很會做菜，看到菜就會想到煮什麼。

除了採買年菜、發放春聯外，一向勤儉持家、能省則省的馬英九，也將皮帶拿給市場裡的師傅修理。馬英九說，因為皮帶上的螺絲釘脫落。媒體問為什麼不買新的，他先是開玩笑裝神秘說，特殊因素、秘而不宣。隨後又表示，捨不得換，習慣了，愛惜物力。

對於女兒今年是否會回家過年，馬英九表示，因為女兒都有事，所以都沒辦法回家過年。媒體詢問會不會覺得難過，他說，還好，常常會跟女兒通電話跟寫email。

而自己的春聯在對岸爆紅，網路上開價到新台幣上萬元，馬英九說，「聽說很多大陸朋友來和我們要，甚至還有人去大陸也會多帶幾份，很高興大家都喜歡」。基本上春聯都是免費提供，除非是有競選需求，就會先提供500份，然後候選人再請廠商加印。（編輯：黃國倫）1080203