法鼓山除夕撞鐘 總統：為台灣進步發展努力

（中央社記者王鴻國新北5日電）總統蔡英文4日參與法鼓山除夕撞鐘活動，共同揭示法鼓山年度主題為「好願在人間」，期許帶領執政團隊以效率決心執行力，續為台灣進步發展來努力。

許多民眾昨晚冒雨參與法鼓山在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘」活動，希望藉由撞鐘108響來祈願在新的一年，盼大家許好願、做好事，一起轉好運。

法鼓山方丈和尚果暉法師昨晚近12時陪同總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、內政部長徐國勇和新北市長侯友宜等多人一起撞最後106響到108響鐘聲，以及一起揭示法鼓山今年社會關懷主題為「好願在人間」

果暉法師表示，「許個好願讓它實現，積極行願造福人間」，108響鐘聲送走民國107年的金狗年，正式進入108年的金豬年。

果暉法師表示，希望人人諸事吉祥，處處得到諸佛菩薩護祐，希望全體人類都有健康快樂平安幸福新的一年，「好願在人間」年度主題就是要為社會大眾祈福，邀大家共同實踐「許好願、存好心、說好話、做好事、轉好運」。

蔡總統致詞表示，法鼓山今年主題是「好願在人間」，佛教講求要發願，更要行願，發願是立定志向設定目標 行願是身體力行徹底實現，踏踏實實按步就班一個好的念頭，才能夠落實成為好結果。

蔡總統表示，新的一年除祈願國泰民安風調雨順，也會帶領全體執政團隊，以效率決心執行力，繼續為台灣的進步發展來努力，也祝福大家平安喜樂新的一年諸事圓滿。

與會人士也都各自發表簡短吉祥話。馬英九表示，未來一年敬祝中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮；吳敦義說，敬祝有所有國民人人健康、家家幸福、事事如意， 兩岸和平穩定發展

徐國勇表示，國家安全、社會安定、祝福總統政躬康泰及台灣人民安居樂業；侯友宜說，但願每一個人積極行願，人人平安健康喜樂。最後完成供燈儀式後，在莊嚴隆重的氣氛中結束這場除夕撞鐘活動。（編輯：張佑之）1080205