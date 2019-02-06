蔡總統農曆新年參拜發福袋 民眾夾道歡迎

總統蔡英文（前右2）在農曆新年到廟宇參拜和發福袋，6日上午先到雲林北港朝天宮參拜媽祖，近午時分到嘉義新港奉天宮、下午到嘉義市文財殿。中央社記者葉子綱攝 108年2月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）總統蔡英文農曆新年到廟宇參拜及發福袋，今天來到雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮、嘉義市文財殿，民眾夾道歡迎，「總統好、總統加油」聲連連，蔡總統也向民眾揮手致意。

蔡總統在農曆新年到廟宇參拜和發福袋，上午先到北港朝天宮、近午時分到新港奉天宮、下午到嘉義市文財殿，民眾大排長龍，希望領到總統發放的福袋，為新年實現新願望。

蔡總統抵達朝天宮時，民眾夾道高呼「總統好」，更有民眾高喊「總統加油」，總統除了握手，更向較遠處的民眾揮手致意，過程中沒有公開發言，在發福袋時向民眾祝賀「新年快樂」。

蔡總統由立委蘇治芬、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉及地方各界陪同，先向媽祖上香祈福，有媒體之後問說，今年農曆新年沒有開出國運籤的看法，蔡總統只是微笑回應「新年快樂」。

蔡總統隨後轉往新港奉天宮參拜媽祖及發放福袋，廟前廣場早已有民眾大排長龍，看到總統來，不只拿起手機爭相拍照，「總統好」的問候聲不斷；而在文財殿廣場，有民眾從上午11時就到場等候，陽光普照，現場氣氛更是熱絡。（編輯：陳俊碩）1080206