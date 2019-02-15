飛彈陣地疑遭曝光 官員：衛星照可能是舊的

（中央社記者游凱翔台北15日電）Google 3D影像讓國軍飛彈陣地曝光，國防部官員今天指出，戰場透明度越來越高，為避免遭偵蒐，國軍依欺敵、隱蔽、機動原則不停變換陣地，因此目前所見衛星照可能是舊的。

Google宣布在台北市、新北市、桃園市、台中市4個城市的衛星地圖上新增3D影像，為使用者帶來更多元、更精緻的地圖畫面。不過在大台北都會區的國家安全局、國防部軍事情報局與新店愛國者飛彈陣地，都被立體還原，建築細節一目瞭然。

國防部官員接受中央社訪問時表示，現在的衛星科技日益進步，讓戰場透明度越來越高，對於敵我雙方都是一大挑戰。敵對勢力會用此舉掌握台灣軍事陣地，國軍也會以相同作為偵蒐敵方陣地。

官員指出，依照現行的法律要完全防範所謂的「公情（公開情報）」是有難度的，為了避免被衛星偵蒐，國軍長年以來依照欺敵、隱蔽、機動原則不停變換陣地，因此今天在衛星照所見的飛彈陣地，可能是過去的圖資。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時表示，衛星科技讓地面營區、陣地及設施一覽無遺，如何進行偽裝、設置誘餌及加強機敏設施隱蔽，讓敵方所獲得的情資大打折扣，是國軍該重視的重要課題。

鄭繼文也認為，飛彈發射車在戰時會移防，因此與平時的擺放位置有所差異，甚至日前國家中山科學研究院也擺放欺敵用的充氣M60A3戰車，這些都是國軍的因應之道。（編輯：張良知）1080215