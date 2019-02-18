夾娃娃機店亂象多 立委擬修法限制設置地點

（中央社記者王揚宇台北18日電）鑒於夾娃娃機亂象叢生並缺乏管理依據與標準，國民黨立委林奕華等人將提案修法，納入電子遊戲場業管理條例進行管理，並訂營業場所至少要離學校、醫院50公尺以上等規定。

此外，全案預計最快將排入22日的立法院院會報告事項。

國民黨立委林奕華、童惠珍等16人提案指出，近年來街頭出現許多24小時營業的「選物販賣機」（俗稱夾娃娃機），根據財政部統計，截至民國107年初，夾娃娃機店已達3353間；行政院消保處及經濟部去年5月進行聯合稽查，發現高達9成商品標示不合格。

而且根據媒體報導，夜市的夾娃娃機內竟然出現龍蝦、沙公等活體生物，還標示「保證取物金額490元」、「夾無脊椎動物不違法」等現象。

林奕華說，「選物販賣機」經中央主管機關歸類為「非屬電子遊戲機」，不需領得電子遊戲場業營業級別證的場所，僅須標示保證夾取金額，並由經濟部評鑑通過便能合法經營機台，使得經營門檻低，導致亂象叢生，並缺乏管理依據與標準。

林奕華指出，為解決夾娃娃機所衍生出的公共安全、消防、違反動物保護法等問題，以及避免青少年養成「以小搏大」的賭博心態，並健全夾娃娃機相關管理制度，研擬統一標準適用、建立一致性的規範，因此提案修法，納入電子遊戲場業管理條例進行管理，也避免有模糊地帶產生。

依據林奕華等人所提的「電子遊戲場業管理條例部分條文修正草案」內容指出，電子遊戲場業及選物販賣機的營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院至少50公尺以上。「縣（市）政府得就其自治事項，於不牴觸本條第一項之規定，自行制訂符合地域需要之若干公尺以上限制之自治法規。」

林奕華解釋，現行電子遊戲場業管理條例規定，「電子遊戲場業之營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院50公尺以上」，若夾娃娃機店的距離規範與其不一致，未來修法討論時恐有很多爭議；為使修法盡快通過、保護青少年身心發展，使夾娃娃機店列入管理，所以才採「至少50公尺以上」規定，計算方式是採採兩點距離最近的直線距離。

提案內容也提到，夾娃娃機的獎品不得為活體生物，每次兌換或取得獎品的價值不得超過新台幣2000元，禁止販售與使用酒類、檳榔或其他有害身心健康的物品，並應設置明顯的禁止標示。

在人員進入部分，提案中規定，15歲以上未滿18歲者，每日夜間10時至隔日上午8時不得進入及滯留。但12歲以下者進入及逗留，需父母、師長或成年親友，其中一人陪同。

提案最後也提到，為避免修法衝擊現有夾娃娃機業者，明定給予6個月改善的緩衝期限；屆期仍未改善，將由中央主管機關通知縣市政府勒令其停業，並廢止其商業登記或部分登記事項。（編輯：林孟汝）1080218