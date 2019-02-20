競選連任 總統：讓世代台灣人有自由意志選擇

總統蔡英文20日發表迴廊談話表示，作為總統除了保家衛國之外，把台灣推向國際並且讓世代的台灣人擁有自由的意志選擇，這是她未來的使命也是決心連任的目的。中央社記者鄭傑文攝 108年2月20日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天發表迴廊談話表示，作為總統除了保家衛國之外，把台灣推向國際並且讓世代的台灣人擁有自由的意志選擇，這是她未來的使命也是決心連任的目的。

蔡總統上午表示，這一兩天大家討論CNN的專訪，這項訪問最重要的目的，是把台灣的聲音讓世界聽到，作為總統除了保衛國家之外，要防止台灣被孤立，「我必須把台灣的聲音傳達給國際社會，把台灣推向國際」，這是總統作為國家領導人必須要做的事情。

同時，總統進一步表示，專訪要讓世界知道，台灣要的不是一國兩制，台灣人要的是獨立生存、經濟繁榮、安全，還要的是「我們的民主」。

蔡總統重申，作為總統除了有責任保家衛國之外，要把台灣推向國際並且讓世世代代的台灣人都擁有自由的意志選擇，這是她未來的使命也是決心連任的目的。

對於媒體民調指出，蔡總統競選連任民調落後高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，她說，「民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓」。

至於將來在競選總統的這條路上還有誰會一起參加，總統表示，「我要跟各位報告，無論怎麼樣，不是只有我一個人競選總統，一人競選總統的時代已經結束了」，她要做的是把想要競選總統的事情跟人民講清楚且全力往前走。（編輯：李信寬）1080220