蔡總統表態拚連任 2020大選號角響

總統蔡英文接受美國有線電視新聞網專訪時說，想完成自己對台灣的願景，2020年她會競選尋求連任，而且對勝選有信心。（中央社檔案照片）

（中央社台北19日電）總統蔡英文表態競選連任，為2020大選揭開序幕，民進黨最快4月完成提名。國民黨則有黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平爭取參選；此外，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜也被視為可能人選，但兩人都沒表態。

蔡總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，想完成自己對台灣的願景，2020年她會競選尋求連任，而且對勝選有信心。她表示，在任總統想為國家多做貢獻是很自然的事，也都想完成自己的理想與願景。

去年九合一選舉，民進黨遭遇挫敗，為蔡總統的連任之路蒙上陰影，今年1月內閣改組，前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，民進黨主席選舉則由卓榮泰出線，府院黨重新整隊出發。

蔡總統在專訪中指出，兩岸關係並非去年執政黨在地方選舉挫敗的主要原因；她上任以來推動的艱難改革計畫，才是敗選的主因，「由於改革才開始，人民並未感受到改革的成果」。

CNN今天下午播出部分專訪內容後，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統是在18日接受專訪，主持人在專訪時問及蔡總統對2020總統大選的想法時，總統表示，任何現任總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事。

蔡總統表態拚連任後，黨內重量級人士包括桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、以及立委陳明文等都力挺，儘管民進黨主席卓榮泰強調黨章無現任優先條款，但黨內有共識力挺蔡總統競選連任，外界預料黨內應無挑戰者，依照民進黨時程，蔡總統最快4月可獲得提名。

至於副手人選，總統府資政辜寬敏曾拋出希望蔡總統和前行政院長賴清德搭配，新潮流系立委段宜康則認為蔡總統繼續搭配現任副總統陳建仁最合理。

賴清德今天在臉書貼出他個人的私房景點推薦影片，走訪台南市山上區的台南水道，遠離政治議題，未能瞭解他對蔡總統競選連任的看法。

國民黨內正式表態參選總統的有朱立倫和孫文學校總校長張亞中，王金平、吳敦義也態度積極，按現有國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，由7成民調、3成黨員投票決定人選，但朱立倫主張全民調，吳敦義則陸續拋出全黨員投票、黨員投票和民調占比各半的主張，初選機制仍待協調，預定4月公告、5月登記、6月初選、7月在全國代表大會上通過提名。

此外，柯文哲和韓國瑜也被拱參選2020，但兩人都還未表態，前行政院長張善政也考慮以無黨籍參選。1080219