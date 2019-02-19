國民黨總統提名機制 王金平：尊重黨最後決定

（中央社記者程啟峰高雄19日電）中國國民黨總統提名機制黨內意見分歧，前立法院長王金平今天傍晚至高雄市鼓山區代天宮參拜並發放紅包受訪表示，他尊重並接受黨中央最後的決定且一定遵循。

王金平由高雄市議員蔡金晏、前立委林國正、羅世雄及高雄市農會總幹事蕭漢俊等人陪同到場，受到現場上百名支持者熱情相挺，爭相領取紅包。

王金平受訪說，沒有一套選舉機制是完美的，「這一套有利於你、那一套有利於我，另外一套又有利於他，有利於我的你一定罵，有利於你的他一定罵，又何必呢」。

至於心目中理想的黨內初選機制，王金平表示，他不是沒有主見，也理應尊重不同聲音，只是現在稍微有不同意見，馬上就會有人說是黨內鬥爭與內鬨，難免被外界扭曲批評，所以他不願涉入紛爭，反正黨中央最後決定的，他完全接受就好了。

王金平對於高雄市長韓國瑜身體不適認為，「他太累了，行程太多且付出的心力也超過身體負荷」，希望韓國瑜為自己、為高雄、為國家保重，韓國瑜未來要做的事還很多，適度休息對未來發揮是有幫助的。

王金平表示，韓國瑜用心疼惜民眾，面對民眾的拜託請求及邀約參加活動，他都捨不得讓對方失望，因而儘量滿足對方期待與要求，難免因此體力透支，希望不是那麼必要的行程或活動，「就減少打擾他，讓他有更多精力處理市政」。

面對綠營近來群起「圍攻」韓國瑜，王金平回應說，不知道民進黨的意思是什麼樣，不過，中央應多照顧地方。韓國瑜所做的並沒有錯，也沒有違反兩岸關係條例，未涉及相關政治協議，僅就相關商業上的協議，就跟合約一樣，當然可以跟對岸簽。

他又說，中央要照顧地方，地方也要遵守相關法規，中央與地方相互尊重，共同為民謀福利，才是全民之福。（編輯：陳俊碩）1080219