蔡總統拚連任 民進黨擬3月初啟動提名機制

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文接受國際媒體專訪表態2020年會競選尋求連任，民主進步黨組織部主任李慶鋒今天表示，3月將啟動總統提名作業，以全民調產生，擬4月間完成總統候選人提名。

美國有線電視新聞網（CNN）今天獨家報導，蔡總統接受專訪時表示，她想完成自己對台灣的願景，2020年她會競選尋求連任，而且對勝選有信心。

蔡總統表示，在任總統想為國家多做貢獻是很自然的事，在任總統也都想完成自己的理想與願景。

總統說，她對於自己的能力具有信心，可以贏得勝選。

李慶鋒晚間受訪表示，組織部依照既有的總統提名條例草擬總統初選遊戲規則，也就是3月初中常會將先通過選務工作日程，等於啟動總統候選人提名機制，若中常會順利通過這項選務工作日程草案，3月16日立委補選後那一週將開放總統參選登記，預計4月間可望產生總統候選人。

李慶鋒說，如果是蔡總統同額競選，登記截止後，4月間須經中執會確認，如果還有其他人登記參選，登記截止後，都有保留協調空間，也會依規定舉辦政見發表會、全民調等過程，也是到4月間產生總統候選人，所有遊戲規則都沒有更動，按照原來的遊戲規則進行。（編輯：林興盟）1080219