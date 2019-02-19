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蔡總統尋求連任 鄭文燦表態支持

最新更新：2019/02/19 20:34

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）總統蔡英文接受CNN訪問時表示，會尋求競選2020年總統，桃園市長鄭文燦今晚則表態支持蔡總統連任，並認為意義在於支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確道路上。

美國有線電視新聞網（CNN）今天獨家報導，蔡英文總統接受專訪時表示，她想完成自己對台灣的願景，2020年她會競選尋求連任，而且對勝選有信心。

鄭文燦晚間透過桃園市政府新聞處發表聲明表示，支持蔡總統連任。

鄭文燦表示，蔡總統執政有6個重要成就，包括，一、經濟復甦：產業投資逐年增加，失業率逐年降低，低薪問題受到重視及改善。二、民主深化：轉型正義、黨產處理及公投改革，3大議題獲得初步解決。三、社會公平：社會住宅、長期照顧、托育公共化、租稅改革，減少了受薪家庭的負擔。四、財政改革：政府負債開始降低，年金改革完成永續目標。五、投資台灣：五加二創新產業、前瞻基礎建設計畫，逐漸產生長期效益。六、守護台灣：凸顯台灣的民主價值，爭取國際友邦對於台灣更堅定的支持。

鄭文燦說，蔡總統的執政有助於台灣的轉型，過程的爭議會結束，建設的果實會留下來。給蔡英文總統第二個任期的意義在於「支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確的道路上」。（編輯：方沛清）1080219

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