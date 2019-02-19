2020總統選戰起跑 國民黨初選規則還要喬

（中央社記者余祥台北19日電）總統蔡英文接受外媒專訪時表示，2020年她會競選尋求連任。國民黨發言人歐陽龍表示不意外，國民黨會按照既定時程推出總統候選人，至於黨內初選也會找到最適切的方式進行。

國民黨內正式表態參選總統的有前新北市長朱立倫和孫文學校總校長張亞中，另有前立法院長王金平、國民黨黨主席吳敦義可能角逐黨內提名。

不過，目前國民黨總統黨內初選遊戲規則未定案，按照現有國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，由7成民調、3成黨員投票決定人選，但近日吳敦義又拋出全黨員投票、黨員投票和民調占比各半的想法，更公開指全民調不可靠，增添初選遊戲規則的變數。而支持全民調、目前人在訪美途中的朱立倫日前回應，國民黨不要只在內部玩。

對於民進黨2020已經就定位，但國民黨初選機制還待喬，國民黨立委柯志恩說，如果國民黨在初選制度議題上，一直給外界在內鬥的觀感，會讓選民認為國民黨始終未擺脫宮廷文化，而過去的國民黨也正因為如此才被大家所唾棄，如果現在讓人感到過去的國民黨又回來了，2020年大選的支持度一定會下滑。

柯志恩說，黨內很希望趕快確定初選的遊戲規則，在總統候選人的提名時程上，雖然與過往相同，並沒有特別慢，但國民黨現在是在野黨，更應提早備戰。

朱立倫系統的新北市議員葉元之指出，黨的初選制度不該像月亮，初一十五不一樣，國民黨給外界的感覺亂糟糟，基層都非常著急，希望黨主席吳敦義可以盡快回歸到大家長的高度，團結黨內同志，並提出有利台灣的論述，爭取民心，讓大家看到希望。

國民黨立委李彥秀則說，針對黨內提名步調和節奏，支持者當然希望可以快一點，才有利於初選後的整合；不過，也不需要因為蔡總統宣布爭取連任，就亂了自己節奏。

吳敦義日前定調總統候選人的提名時程為，4月公告、5月登記、6月初選、7月在全國代表大會上通過提名。（編輯：楊凱翔）1080219