蔡總統拚連任 黨內力挺：最強候選人

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒、范正祥、陳俊華台北19日電）總統蔡英文透過美國有線電視新聞網（CNN）專訪表態將尋求競選連任，民進黨內力挺，立法院副院長蔡其昌今天表示，此時民進黨內最強且最能勝選的人就是蔡總統。

被視為英系立委的陳明文表示，以目前的民主進步黨而言，蔡總統爭取連任並不奇怪，她是黨內最強的候選人，擔任總統以來，對於台灣主權的捍衛、維護台灣民主自由所做的努力，推動發展台灣經濟不遺餘力。

陳明文說，雖然外界對施政有些誤解，但基本上都是用人的問題，不能完全怪罪在總統身上，總統負責的政策、領導的是方向，整體領導方向沒有錯。蔡總統是一個好的領導人，總統爭取連任展現對執政的信心，這是很好的事情，將全力支持。

民進黨立委羅致政說，蔡總統還有許多想要做的事情，一任的時間顯然不夠，尤其是台灣經濟的轉型與改革，是目前最迫切需要的工作，同時總統也具有相當的國際貿易專長，因此爭取連任是必須的。

新潮流系立委劉世芳晚間受訪表示，蔡總統展現擔任國家領導人的自信，表態競選連任，但一定會遵守民進黨創黨以來民主與進步的價值，也就是要經過總統的初選機制；經由民進黨總統初選機制所產生的總統候選人，一定會展現高度團結打贏2020這場選戰。

桃園市長鄭文燦今晚也表態支持蔡總統連任，並認為意義在於支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確道路上。

他強調，蔡總統的執政有助於台灣的轉型，過程的爭議會結束，建設的果實會留下來。

隸屬於正國會的民進黨立委蔡適應說，總統表達參選連任的決心，也表示她對於8年任期有藍圖規劃，在對外方面，這也是對國際友人發出台灣要維持穩定現狀的訊號。

蔡適應說，民進黨去年九合一敗選後，總統行事風格改變，做了許多更接地氣的做法，內閣一定程度的改組，也讓整個行政院團隊更接地氣，就是一個準備。

已於去年12月當面向總統請辭資政的吳澧培今天下午接受中央社記者訪問時說，他希望蔡總統不要參選2020年總統，如果她要競選連任，「祝福她」，但他希望民進黨內有初選競爭。

民進黨內中生代代表人物蔡其昌晚間受訪表示，總統展現對國家的使命感與拚連任的企圖心這是好事，選總統與選一般縣市首長不同，參選總統，對捍衛中華民國主權要有態度、更要有方法，蔡總統不躁進也不屈服的態度，贏得包括美國、日本以及歐盟等主要國家高度肯定，與這些主要民主國家的關係都是空前未有的緊密。

他說，下一個階段中華民國最需要的總統必須要能夠捍衛國家主權，讓台灣人民自由民主的生活方式可以維持下去，這是人民最期待也是最需要的總統，而蔡總統最符合台灣人民的需要。

蔡其昌表示，自從中國領導人習近平發表較過往更具侵略性的談話，包括九二共識就是一國兩制的表述，讓中華民國的主權陷入空前的危機，蔡總統捍衛主權不慍不火的立場，處理兩岸關係的務實態度，既不躁進也不屈服的領導風格，正是這個階段國人最大公約數。

至於蔡總統表態連任，黨內是否有其他競爭對手，蔡其昌表示，此時民進黨最強也最能夠勝選的人就是蔡總統。

時代力量立法院黨團總召徐永明晚間向中央社記者表示，蔡總統要尋求連任，大家會關心蔡總統未來還想要做些什麼、第一任任期內還有哪些未完成的政策是想要延續的。

徐永明說，蔡總統的新方向是什麼，當初2016年520就職演說時提到的各種改革，現在來檢視很多還有不足之處，蔡總統是否會堅持改革下去，這會是民眾更想知道的。

他也說，未來會觀察，民進黨內還有沒有其他人要挑戰蔡總統。（編輯：林興盟）1080219