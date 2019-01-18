劉一德：如蔡總統尋求連任 台聯將會支持

（中央社記者范正祥台北18日電）台灣團結聯盟黨主席劉一德今天說，如果蔡英文總統尋求連任，台聯將會支持。他也認為前立法院長王金平會參選2020總統大選，而且看來已經和高雄市長韓國瑜結盟，「這個局很強」。

2020總統大選即將開跑，對於台聯在2020總統大選中的立場，劉一德告訴中央社記者，如果蔡總統尋求連任，台聯會支持蔡總統。但如果綠營參選總統的人選喬得亂七八糟，台聯會支持誰，那就再看看。

劉一德觀察，王金平宣布參選2020總統大選，會是總統蔡英文連任的「最強挑戰」，王金平一旦正式參選，首當其衝的是「中國國民黨」將面臨考驗。他認為，屆時王金平會把「台灣國民黨」整合起來。

劉一德認為，雖然國民黨內的舊勢力不喜歡王金平，但是台灣民眾和其他政黨普遍並不排斥王金平。在許多民眾眼中，王金平可以扮演「台灣的協調者」角色。

他推測，從韓國瑜與王金平「走得很近」看來，「王韓結盟」已經成局。2020總統大選將會是王金平的「最後一戰」，韓國瑜也會力挺王金平。劉一德認為，王韓結盟這個局會很強。

劉一德也推測，如果王金平參選2020總統，不會挑選韓國瑜做為副總統競選搭檔，韓國瑜也不會這麼做，因為剛上任市長的韓國瑜，做好高雄市政比什麼都重要。（編輯：蘇龍麒/王思捷）1080118